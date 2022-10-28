Залужний розповів генералу США Міллі, що «противник успіху не має»

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний вважає, що російська армія не має успіху у війні «попри абсолютну вогневу перевагу, збільшення кількості військ та, відповідно, атак за рахунок, у тому числі, мобілізованих». Про це Залужний пізно ввечері 28 жовтня розповів своєму американському колезі, голові Об’єднаного комітету начальників штабів генералу Марку Міллі.

«Завдяки мужності та професійності українських солдатів і офіцерів наші рубежі залишаються незмінними, а оборонна операція виконується успішно відповідно до плану», – твердить Залужний.

Український воєначальник також поінформував генерала Міллі про ключові завдання ЗСУ. За його словами, це «звільнити окуповані території, не допустити захоплення ворогом нових ділянок, забезпечити прикриття обʼєктів критичної інфраструктури нашої держави засобами протиповітряної та протиракетної оборони, продовжити формування та підготовку резервів для ведення майбутніх бойових дій».

Раніше цього тижня в Пентагоні повідомили, що Україна отримає від Сполучених Штатів додатковий пакет військової допомоги на суму 275 мільйонів доларів. США поставлять боєприпаси для систем HIMARS, високоточні артилерійські снаряди, дистанційні системи мінування, броньовані машини HMMWV та патрони для стрілецької зброї, а також засоби військового супутникового зв’язку, не пов’язані зі Starlink.