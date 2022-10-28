«Є вогневий контроль, продовжується бойова робота» – ЗСУ про трасу Сватове-Кремінна

На Луганщині траса Сватове-Кремінна перебуває під повним вогневим контролем українських військових. Про це Суспільному повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.



«За останніми даними на цей час, ЗСУ взяли трасу під повний вогневий контроль і там продовжується бойова робота, про яку повідомлять пізніше», – зазначив Череватий.



Раніше голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що траса Сватове – Кремінна «практично під контролем ЗСУ». Він також без подробиць повідомив про просування ЗСУ на Луганщині.

Напередодні Сергій Гайдай заявив, що на Луганщині Збройні сили України просуваються на Сватівському та Кремінському напрямках.

5 жовтня місцева влада повідомила про початок деокупації Луганщини.