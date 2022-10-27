ЗСУ просуваються на двох напрямках Луганщини – Гайдай

Збройні сили України просуваються на двох напрямках у Луганській області, повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram.

«На Сватівському та Кремінському напрямках ЗСУ просуваються уперед», – зазначив Гайдай.

Водночас, за його словами, російські війська намагалися прорватися в Білогорівку, але їхні атаки були відбиті.

Також він повідомив, що міста Попасна вже фактично не існує.

Раніше Гайдай казав, що через дощову погоду наступ ЗСУ дещо уповільнився. За його словами, всі деокуповані села в Луганській області майже повністю зруйновані.

5 жовтня місцева влада повідомила про початок деокупації Луганщини.