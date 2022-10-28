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Україна отримає новий пакет військової допомоги на 275 мільйонів доларів – Пентагон

Серед іншого, США поставлять боєприпаси для систем HIMARS

Україна отримає від Сполучених Штатів додатковий пакет військової допомоги на суму 275 мільйонів доларів, повідомила 28 жовтня заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх.

США поставлять боєприпаси для систем HIMARS, високоточні артилерійські снаряди, дистанційні системи мінування, броньовані машини HMMWV та патрони для стрілецької зброї, а також засоби військового супутникового зв’язку, не пов’язані зі Starlink.

Отримання додаткової допомоги підтвердив голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

Загальний обсяг військової допомоги Україні з боку США з початку повномасштабного вторгнення перевищив 18 мільярдів доларів.

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