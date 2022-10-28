Єрмак розповів Саллівану про потреби ЗСУ в боєприпасах

Голова Офісу президента Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником президента США з питань національної безпеки Джейком Салліваном – про це він заявив 28 жовтня.

За його словами, він поінформував представника Білого дому про ситуацію на фронті та заходи українських військ із деокупації територій.

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«Окремо було приділено увагу потребам української армії у боєприпасах і снарядах. Висловив подяку президенту Джозефу Байдену, Конгресу та американському народові за лідерство в захисті демократичних цінностей у Європі та міцну підтримку України», – додав Єрмак.

Пресслужба Білого дому наразі не коментувала розмову.

США регулярно надають Україні пакети військової допомоги. Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив 26 жовтня, що Україна очікує від США дрони-камікадзе Switchblade 600.