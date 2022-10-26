США передали Україні перші два комплекси NASAMS

США передали Україні перші два зенітні ракетні комплекси NASAMS – систему протиповітряної оборони середньої дальності, заявив гендиректор Raytheon Technologies, яка виготовляє їх, Ґреґ Гейс в інтерв’ю телеканалу CNBC.

«Ми доставили дві системи уряду США кілька тижнів тому. Їх нині розгортають в Україні», – сказав він.

За словами Гейса, американська влада схвалила постачання Києву двох систем ППО NASAMS, але не систем ППО Patriot. Він зазначив, що переговори щодо них тривають регулярно, але остаточне рішення залишається за адміністрацією президента США.

Пересувний зенітний ракетний комплекс NASAMS середньої дальності призначений для ураження повітряних цілей на малих та середніх висотах у будь-яких погодних умовах.

Координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки Білого дому Джон Кірбі раніше заявляв, що США мають намір поставити Україні вісім таких систем у рамках ініціативи щодо сприяння безпеці України (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI).

Наприкінці серпня Пентагон уклав контракт із Raytheon на суму понад 182,2 млн дол, щоб передати комплекси Україні.

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив 12 жовтня, що в рамках військової допомоги США в Україну прибули ще чотири реактивні системи залпового вогню HIMARS. Він також підтвердив, що Україна одержала від Німеччини німецьку систему протиповітряної оборони IRIS-T.

25 жовтня після зустрічі у Києві з президентом України Володимиром Зеленським президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр оголосив про постачання Україні додатково двох систем залпового вогню MARS та чотирьох гаубиць, а також про продовження постачання систем протиповітряної оборони.