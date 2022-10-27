Президенти США й Ізраїлю обговорили «виклики» Ірану

Президент Ізраїлю Іцхак Герцоґ під час розмови з президентом США Джо Байденом 26 жовтня в Білому домі у Вашингтоні згадав про застосування Росією у війні проти України ударних безпілотників іранського виробництва.

«Іран пригнічує своїх громадян, одночасно просуваючись до ядерної зброї та постачаючи летальну зброю, яка вбиває невинних громадян в Україні. Виклик Ірану стане головним викликом, який потрібно обговорювати», – сказав Герцоґ.

Напередодні, виступаючи в Атлантичній раді у Вашингтоні, президент Ізраїлю продемонстрував фотознімки, які, як він стверджує, є підтвердженням того, що дрони, які використовує Росія для ударів по містах України, справді зроблені в Ірані.

Іран і Росія це заперечують. Україна та країни Заходу стверджують, що безпілотники «Герань-2», які використовує російська армія, насправді є закупленими в Ірану безпілотниками Shahed-136.

Тема Ірану, який перебуває у ворожих відносинах з Ізраїлем, була однією з головних на зустрічі Герцоґа і Байдена. Крім безпілотників, обговорювали іранську ядерну програму, а також придушення владою Ірану протестів у країні.

Ізраїль засуджує російську агресію проти України, постачає цій країні різне обладнання, але відмовляється постачати озброєння, пояснюючи це безпековими міркуваннями.