Українські військові за дві години збили 19 дронів-камікадзе – Повітряні сили

Українські військові ввечері 26 жовтня за дві години збили 19 дронів-камікадзе іранського виробництва, які Росія запустила по Україні, повідомили в Командуванні Повітряних сил України.

«Окупанти продовжують атакувати Україну дронами-камікадзе іранського виробництва. Так, із 22:00 по 24:00 26 жовтня було випущено понад два десятки Shahed-136. 17 дронів знищено силами і засобами протиповітряної оборони Повітряних сил Збройних сил України. Ще два Shahed-136 знищили інші підрозділи Сил оборони України», – йдеться в повідомленні.

У командуванні уточнили, що 15 «шахедів» знищено в Одеській області, три – у Миколаївській і один – у Вінницькій.

«Високу ефективність бойової роботи показало озброєння, надане Україні західними партнерами», – додали в Повітряних силах.

Крім того, за повідомленням, у зоні відповідальності повітряного командування «Схід» зенітним ракетним підрозділом було знищено керовану авіаційну ракету Х-59.

Раніше Київ офіційно звинуватив Іран у постачанні Росії безпілотників. Іранського посла позбавили акредитації в Україні, МЗС України запропонувало владі країни розірвати з Іраном відносини. Іран заперечує продаж своїх боєприпасів Росії.

Дрони-камікадзе, які завдають ударів по Україні, мають російське найменування «Герань-2», проте, на думку фахівців, є виробами саме іранського, а не російського виробництва.

Безпілотники активно використовуються останніми тижнями, головним чином проти об’єктів в українському тилу, зокрема пов’язаних з енергетикою. Частину дронів українській системі ППО вдається збити, проте деякі досягають цілей і завдають значної шкоди і призводять до жертв.