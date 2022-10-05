Чому лендліз для України має не лише військове, але й психологічне значення?

Від 1 жовтня запрацював американський «Акт захисту демократії в Україні», відомий також як програма лендлізу на підтримку України, яка вже понад сім місяців боронить себе від агресії Росії. Що це таке лендліз і які історичні паралелі має він з Другою світовою війною? А також чому нинішній лендліз для України має не лише військове, але й психологічне значення? Лендліз для України запрацював з 1 жовтня 2022 року – діятиме він один американський фінансовий рік, який завершиться 30 вересня 2023 року. Але дію лендлізу може бути продовжено.

Насамперед надії на зброю Що він дає? По-перше, збільшаться обсяг та вартість американської допомоги України для відбиття російської агресії. Саме на поставках зброї найбільше наголошують українські представники. «…набув чинності закон США про лендліз для України. А значить – більше зброї різної та якісної. Україна неодмінно поверне собі всі свої території», – написав у твіттері голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук. Також, як ми зазначили, дія лендлізу може тривати довше – не один рік, а, наприклад, до повної перемоги України.

Представляючи Акт про лендліз в Палаті представників США, її спікерка Ненсі Пелосі сказала, що треба діяти швидко і наполегливо, бо «в кожній конкретній битві це може означати різницю між перемогою та поразкою». Ще один момент: якщо вичерпаються або фінансово буде скрутно допомагати Україні з боку західних партнерів, тоді в рамках лендлізу допомога надається ніби в борг. В рамках лендлізу немає суворих обмежень – ту ж техніку військову можна брати ніби в оренду. Тобто, лендліз – це ніби «підстраховка» для того ж «Рамштайну», якщо там буде скрута з грошима чи зброєю.

Якщо військова підтримка зменшиться, тоді Київ переважно покладатиметься на лендліз

«Треба зазначити, що розмови про ініціативу з лендлізом почались перед широкомасштабним вторгненням в лютому, бо в певному сенсі це шлях стримати Росію. Але після початку вторгнення США ухвалили низку програм, які дозволяють постачати військову допомогу Україні у великих масштабах», – каже сайту Global Security Геннадій Максак. США буквально недавно виділили Києву ще 12,3 мільярда доларів військової допомоги, а усього підтримка України сягає вже біля 30 мільярдів доларів. «Відтак з введенням в дію Акту про лендліз буде висока ймовірність, що Київ офіційно буде покладатись переважно на допомогу ґрантами. Якщо ця підтримка зменшиться, тоді Київ переважно покладатиметься на лендліз», – пояснює Максак. Лендліз Другої світової Також лендліз важливий тим, що ним надаватиметься не лише військова допомога. В його рамках в Україну можуть іти пальне, тепле взуття і одяг, ковдри – що важливо для біженців і внутрішньо переміщених осіб, щоби вони вистояли у важких зимовий період, який насувається. Це споріднює нинішній лендліз для України з лендлізом часів Другої світової війни – бо тоді Радянському Союзу та Британії США постачали не лише зброю, але практично все необхідне – від одягу до ліків, від металу – до продуктів харчування.

Хоча основні поставки, звісно, в 1941-1945 роках стосувались зброї. Так, СРСР отримав від США 14 тисяч танків і 400 тисяч автомобілів. Але також і 15 мільйонів пар військового взуття. Загальна допомога США Радянському Союзу в рамках лендлізу склала – за тодішніми цінами – 11 мільярдів доларів, що в сучасному вимірі становить понад 180 мільярдів доларів.

СРСР, до речі, сплатив Америці десяту частину допомоги в рамках лендлізу. Деякі – навіть російські – історики впевнені, що без програми лендлізу СРСР було б набагато-набагато важче перемогти нацистську Німеччину, і це зайняло б значно довше. Великій Британії також надавалась допомога в рамках лендлізу. До речі, Лондон повністю розрахувався зі США за допомогу лише в 2006 році – за уряду Тоні Блера було виплачено останній транш у розмірі майже 50 мільйонів фунтів. Тобто, для британського Мінфіну Друга світова завершилась вже у цьому тисячолітті…

Історичні паралелі Раніше – в роки Другої світової – США лендлізом допомагали СРСР та Британії воювати проти нацистської Німеччини. І є пряма історична асоціація лендлізу з війною проти Гітлера. Але з ким тоді воює нинішня Україна?

Закон про лендліз ще більше заперечує фальшивий наратив російських лідерів, що їхнє вторгнення є захисною дією проти нацизму

«Це справді історичний момент, що ми знову в Палаті представників підтримуємо лендліз, який озброював Британію, яку нацисти хотіли захопити бліц-крігом. Але сьогодні ми опинилися в дуже подібній ситуації, коли Путін систематично бомбардує і обстрілює мирні села та міста України», – сказав під час голосування в Палаті представників США конгресмен Френч Гілл. Багато оглядачів вважають невипадковим, що президент США Джо Байден підписав Акт про лендліз для України саме 9 травня цього року – якраз в День перемоги!