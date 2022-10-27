США випробували компоненти гіперзвукової зброї

Американські військові провели 26 жовтня випробування компонентів гіперзвукової зброї на полігоні NASA у Вірджинії. Зі стартового майданчика запустили зондувальну ракету, а також провели 11 різних експериментів зі збирання даних та інформації про компоненти гіперзвукових ракет, включно з термостійкими матеріалами та високотехнологічною електронікою, повідомляє CNN.

Військове командування оцінило запуск як успішний.

Ще один аналогічний запуск ракети запланований на сьогодні, 27 жовтня, відбудеться 13 додаткових експериментів.

Пентагон став у пріоритетному порядку розробляти гіперзвукову зброю після того, як Китай у 2021 році оголосив про успішні гіперзвукові пуски, а Росія розпочала використання гіперзвукових ракет під час війни в Україні, пише CNN. Раніше 2022 року Міноборони США вже двічі проводило випробування гіперзвукових ракет — у березні та травні.

У жовтні 2021 року президент РФ Володимир Путін заявляв, що Росія випередила США у розробці гіперзвукової зброї. Москва має на озброєнні гіперзвукові ракети «Циркон» та «Кинжал», які, як стверджують російські військові, можуть вражати цілі на дальності понад дві тисячі кілометрів, долаючи системи протиповітряної та протиракетної оборони.

Американські випробування гіперзвукової зброї відбулися на тлі тренування стратегічних ядерних сил РФ. Попередні такі навчання проводилися 19 лютого 2022 року, за пʼять днів до початку російського вторгнення в Україну.