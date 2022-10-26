Просування ЗСУ на півдні трохи вповільнилося через дощі – Резніков

Просування Збройних сил України на півдні трохи уповільнилося через дощову погоду, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

«На півдні ми продовжуємо нашу контрнаступальну кампанію. Прямо зараз певні погодні умови, я маю на увазі дощі, роблять нас трохи повільнішими. Але ми використовуємо тактику повенення наших сіл, метрів і кілометрів крок за кроком, і ми будемо продовжувати це робити», – сказав Резніков в інтерв’ю Fox News.

За словами міністра, він не вірить у те, що російські військові будуть вести вуличні бої в Херсоні, бо їм це невигідно.

«Ви знаєте, що ми контролюємо всі мости через Дніпро, використовуючи такі американські системи, як HIMARS, а також інші РСЗВ, як M270, артилерію 155-мм калібру, це сучасні системи стандарту НАТО, як, наприклад, M777 зі США. Для них залишатися в Херсоні – це реальний ризик, бо в них не буде можливості втекти, як вони зробили на харківському напрямку», – заявив Резніков.

Напередодні Генштаб ЗСУ повідомив, що російські війська облаштовують оборонні позиції на лівому березі Дніпра в Херсонській області.

Оперативне командування «Південь» повідомило, що українські військові вже звільнили на Херсонщині понад 90 населених пунктів, де живуть понад 12 тисяч людей.

Російські війська захопили Херсон у перші дні війни, на початку березня.

Російська влада оголосила про анексію чотирьох українських областей, включаючи Херсонської, наприкінці вересня. Невдовзі російські військові відступили з півночі області.

На тлі наступу українських сил на Херсонщині окупаційні сили спочатку запевняли, що Херсону ніщо не загрожує. Однак, риторика змінилася минулого тижня, коли генерал Сергій Суровікін, нещодавно призначений командувачем російських військ в Україні, заявив, що щодо Херсона можливе «ухвалення непростих рішень» і закликав населення виїжджати.

За повідомленнями української сторони, наразі у Херсоні закрилися практично всі російські «установи», а так звані «керівники» виїхали ще раніше.