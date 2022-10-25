Війська РФ облаштовують оборонні позиції на лівому березі Дніпра на Херсонщині – Генштаб

Російські війська облаштовують оборонні позиції на лівому березі Дніпра в Херсонській області, повідомив у ранковому зведенні 25 жовтня Генеральний штаб Збройних сил України.

«Так, в районі населеного пункту Горностаївка, інженерно-саперні підрозділи російських окупаційних військ проводять мінування берегової лінії, залишаючи невеликі проходи для потенційного відступу своїх військ із правого берега», – йдеться в повідомленні.

За даними Генштабу, «тривають заходи евакуації» місцевих жителів із окупованого Херсона.

«З правобережної частини міста в населені пункти Генічеськ і Скадовськ вивезено обладнання й персонал всіх банків і окупаційної адміністрації. Викрадено обладнання Інтернет-провайдерів. Евакуації підлягають представники оперативних служб і медичний персонал. Припинено фінансування шкіл і забезпечення харчуванням дітей у школах. Зросла кількість грабежів місцевих жителів і випадків мародерства», – йдеться у зведенні.

У населений пункт Львове, за даними Генштабу, «на заміну евакуйованим колаборантам перекидають військовослужбовців з числа мобілізованих осіб».

Напередодні оперативне командування «Південь» повідомило, що українські військові вже звільнили на Херсонщині понад 90 населених пунктів, де живуть понад 12 тисяч людей.

Російські війська захопили Херсон у перші дні війни, на початку березня.

Російська влада оголосила про анексію чотирьох українських областей, включаючи Херсонської, наприкінці вересня. Невдовзі російські військові відступили з півночі області.

На тлі наступу українських сил на Херсонщині окупаційні сили спочатку запевняли, що Херсону ніщо не загрожує. Однак, риторика змінилася минулого тижня, коли генерал Сергій Суровікін, нещодавно призначений командувачем російських військ в Україні, заявив, що щодо Херсона можливе «ухвалення непростих рішень» і закликав населення виїжджати.

За повідомленнями української сторони, наразі у Херсоні закрилися практично всі російські «установи», а так звані «керівники» виїхали ще раніше.