ISW: українські сили, ймовірно, візьмуть під контроль правобережжя Херсонщини до кінця року

Українські військові, ймовірно, візьмуть під контроль правобережжя Херсонської області до кінця цього року, пише в своєму звіті американський Інститут вивчення війни (ISW).

Дослідники зазначають, що російські сили, ймовірно, готуються захищати місто Херсон і не відходять повністю з правобережної частини Херсонської області, незважаючи на попередні підтверджені повідомлення про відхід частини російських сил.

При цьому в ISW вказують на те, що позиції російських сил у північно-західній частині Херсонської області, «ймовірно, є вразливими, і українські сили, ймовірно, візьмуть верхню частину Херсонської області під свій контроль до кінця 2022 року».

За даними ISW, один із російських військових блогерів заявив, що Росія «здасть» і місто Херсон, оскільки спроба утримати його, ймовірно, призведе до поразки.

«Цей блогер стверджував, що якщо російське військове командування вирішить вести війну проти України до успішного кінця, то здача Херсона не буде «чимось страшним» у довгостроковій перспективі. Ймовірно, російські військові не підготували інформаційний простір для військової поразки в Херсонській області станом на 24 жовтня», – йдеться в повідомленні.

Напередодні в інтерв’ю «Українській правді» очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що російські війська лише створюють ілюзію того, що залишають Херсон, а насправді завозять туди нові військові підрозділи і готуються до оборони.

Крім того, Буданов заявив: якщо військові РФ підірвуть Каховську дамбу, це затримає наступ українських сил на «не дуже уже й великий проміжок часу, десь близько двох тижнів», натомість після цього Північнокримський канал і Запорізька атомна електростанція не зможуть функціонувати.

Раніше сьогодні Генштаб ЗСУ повідомив, що російські війська облаштовують оборонні позиції на лівому березі Дніпра в Херсонській області.

Напередодні оперативне командування «Південь» повідомило, що українські військові вже звільнили на Херсонщині понад 90 населених пунктів, де живуть понад 12 тисяч людей.

Російські війська захопили Херсон у перші дні війни, на початку березня.

Російська влада оголосила про анексію чотирьох українських областей, включаючи Херсонської, наприкінці вересня. Невдовзі російські військові відступили з півночі області.

На тлі наступу українських сил на Херсонщині окупаційні сили спочатку запевняли, що Херсону ніщо не загрожує. Однак, риторика змінилася минулого тижня, коли генерал Сергій Суровікін, нещодавно призначений командувачем російських військ в Україні, заявив, що щодо Херсона можливе «ухвалення непростих рішень» і закликав населення виїжджати.

За повідомленнями української сторони, наразі у Херсоні закрилися практично всі російські «установи», а так звані «керівники» виїхали ще раніше.