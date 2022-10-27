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Зеленський підписав закон про збільшення військових видатків ще на 387 мільярдів гривень

Президент Володимир Зеленський підписав закон про збільшення видатків державного бюджету України на 2022 рік на 386,87 мільярда гривень на фінансування Збройних сил України та інших силових органів (законопроєкт №8126), повідомляє інформаційне управління апарату Верховної Ради.

Згідно із законом, додаткові видатки буде профінансовано за рахунок відповідного збільшення внутрішніх запозичень – до 1 трильйона 497,24 мільярда гривень.

На засіданні 18 жовтня Верховна Рада України проголосувала за зміни до державного бюджету на 2022 рік. Відповідний законопроєкт підтримали 318 народних депутатів.

Як повідомив того дня член фракції «Голос» і перший заступник голови податкового комітету Ярослав Железняк, ВРУ збільшила військові видатки в цьому році на 387 мільярдів гривень. «Джерело покриття, як завжди – внутрішні запозичення (у т.ч. «друк»)», – додав він.

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