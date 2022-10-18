Міноборони зараз щомісяця витрачає суму, яку раніше  витрачало за рік – Резніков

Міністерство оборони України щомісяця витрачає суму, яку в попередні роки витрачало за рік, заявив міністр оборони України Олексій Резніков, коментуючи рішення Верховної Ради України щодо змін до держбюджету на 2022 рік.

За словами Резнікова, сьогоднішнє рішення парламенту щодо збільшення коштів на оборону дасть змогу в повному обсязі профінансувати усі пріоритетні напрямки до кінця року.

«Цей рік є екстремальним з точки зору потреб оборони. Міністерство оборони щомісяця витрачає суму, яку у попередні роки витрачало за рік. Своєчасне внесення змін до бюджету гарантує, що усі пріоритетні напрямки до кінця року будуть профінансовані у повному обсязі. Зокрема – грошове забезпечення військовослужбовців, контракти на постачання зброї та боєприпасів, інші потреби. Це важливий елемент стійкості нашої оборони», – написав міністр у фейсбуці.

Точної суми витрат він не навів.

На засіданні 18 жовтня Верховна Рада України проголосувала за зміни до державного бюджету на 2022 рік. Відповідний законопроєкт підтримали 318 народних депутатів.

Як повідомив у телеграмі член фракції «Голос» і перший заступник голови податкового комітету Ярослав Железняк, ВРУ збільшила військові видатки в цьому році на 387 мільярдів гривень. «Джерело покриття, як завжди – внутрішні запозичення (у т.ч. «друк»)», – додав він.