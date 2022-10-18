Шмигаль: Україна отримала 2 млрд євро макрофінансової допомоги від ЄС

Україна отримала 2 млрд євро макрофінансової допомоги від Євросоюзу – це перший транш з пакету допомоги у 5 млрд євро, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Сьогодні наша держава отримала від Євросоюзу черговий транш, спрямований на підтримку економічної стабільності України. Додатковий фінансовий ресурс допоможе покрити нагальні бюджетні видатки, зокрема у соціальній і гуманітарній сферах», – написав він у телеграмі.

За його словами, загалом цьогоріч Україна отримала від ЄС 4,2 млрд євро макрофінансової допомоги.

Рада Європейського союзу 20 вересня офіційно ухвалила рішення про термінове надання Україні додаткової макрофінансової допомоги у розмірі п’ять мільярдів євро. Тоді повідомлялося, що кредит піде на забезпечення роботи критичної інфраструктури в країні, зокрема шкіл і лікарень.

Позика в п’ять мільярдів євро є частиною загального пакету в дев’ять мільярдів євро, оголошеного в травні.

Перший мільярд євро Україні надали на початку серпня.