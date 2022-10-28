Кулеба про розмову з главою МЗС Ірану: вимагав негайно припинити поставки зброї Росії

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив про телефонну розмову зі своїм іранським колегою Хоссейном Аміром Абдоллахіаном.

«Сьогодні я мав телефонну розмову від міністра закордонних справ Ірану Хоссейна Аміра Абдоллахіана, під час якої я вимагав від Ірану негайно припинити поставки зброї до Росії, яка використовується для вбивства мирних жителів і руйнування критичної інфраструктури в Україні», – написав він у твіттері.

Іранська сторона наразі про цю розмову не повідомляє.

Раніше Київ офіційно звинуватив Іран у постачанні Росії безпілотників. Іранського посла позбавили акредитації в Україні, МЗС України запропонувало владі країни розірвати з Іраном відносини. Іран заперечує продаж своїх боєприпасів Росії.

Дрони-камікадзе, які завдають ударів по Україні, мають російське найменування «Герань-2», проте, на думку фахівців, є виробами саме іранського, а не російського виробництва.

Безпілотники активно використовуються останніми тижнями, головним чином проти об’єктів в українському тилу, зокрема пов’язаних з енергетикою. Частину дронів українській системі ППО вдається збити, проте деякі досягають цілей і завдають значної шкоди і призводять до жертв.

За даними західних ЗМІ, Росія домовилася про придбання в Ірану не лише дронів, але і ракет.