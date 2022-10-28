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«Іранський народ з Україною»: іранська діаспора провела акцію у Києві (фоторепортаж)

Представники іранської діаспори на Майдані Незалежності у Києві провели акцію протесту проти підтримки офіційною владою Ірану агресії Росії проти України. Учасники акції скандували «Слава Україні» і публічно засудили постачання Іраном дронів для російської армії, якими вона атакує українські міста, убиває цивільних та нищить життєво необхідну інфраструктуру.

Раніше Київ офіційно звинуватив Іран у постачанні Росії безпілотників. Іранського посла позбавили акредитації в Україні, МЗС України запропонувало владі країни розірвати з Іраном відносини. Іран заперечує продаж своїх боєприпасів Росії. Натомість, Ізраїль надав докази військової співпраці Ірану і Росії. США, Велика Британія і Франція винесли це питання на розгляд Радбезу ООН, чия резолюція забороняє Ірану продавати зброю.

Дрони-камікадзе, які завдають ударів по Україні, мають російське найменування «Герань-2», проте, на думку фахівців, вони є саме іранського, а не російського виробництва.

Із 10 жовтня Росія почала активно застосовувати іранські безпілотники для обстрілу енергетичних об’єктів в українському тилу, а також атак на міста. Переважну частину дронів українській системі ППО вдається збивати, проте деякі досягають цілей.

Крім того, представники іранської діаспори в Україні під час акції у Києві висловили підтримку протестів, які з 16 вересня тривають в Ірані через смерть Махси Аміні. Дівчину, за словами очевидців, побила іранська поліція моралі за нібито неправильне носіння хіджабу. Офіційною причиною смерті Аміні влада назвала «основні захворювання».

Як проходила акція – дивіться у репортажі.

28 жовтня на Майдані Незалежності в Києві іранська діаспора провела акцію протесту проти підтримки офіційною владою Ірану російської агресії проти України. Учасники акції висловили солідарність із народом України
1 28 жовтня на Майдані Незалежності в Києві іранська діаспора провела акцію протесту проти підтримки офіційною владою Ірану російської агресії проти України. Учасники акції висловили солідарність із народом України
Представники іранської громади в Україні засудили дії влади Ірану, яка підтримує Росію у війні проти України
2 Представники іранської громади в Україні засудили дії влади Ірану, яка підтримує Росію у війні проти України
Плакати, які засуджують участь Ірану в озброєнні та навчанні російської армії, яка восьмий місяць проводить широкомасштабну агресію проти України. Акція іранців, які підтримують Україну, на Майдані Незалежності у Києві. 28 жовтня 2022 року
3 Плакати, які засуджують участь Ірану в озброєнні та навчанні російської армії, яка восьмий місяць проводить широкомасштабну агресію проти України. Акція іранців, які підтримують Україну, на Майдані Незалежності у Києві. 28 жовтня 2022 року
Учасники акції висловили солідарність із народом України. Вони наголосили, що засуджують військову допомогу офіційного Тегерана партнерам в Росії і вимагають від іранської влади припинити підтримувати російського диктатора Путіна
4 Учасники акції висловили солідарність із народом України. Вони наголосили, що засуджують військову допомогу офіційного Тегерана партнерам в Росії і вимагають від іранської влади припинити підтримувати російського диктатора Путіна
Учасник акції підтримки України іранською діаспорою. Київ, 28 жовтня 2022 року
5 Учасник акції підтримки України іранською діаспорою. Київ, 28 жовтня 2022 року
&laquo;Сьогодні ми тут, щоб сказати, що ми протестуємо проти військової допомоги Тегерана своїм партнерам в Росії. Всі люди, які зараз тут, це люди, які поїхали (з Ірану &ndash; РС). Вони могли жити у Європі, але вирішили жити тут, бо люблять Україну та будуть її підтримувати. Я впевнений, наше повідомлення почують у Ірані&raquo;, &ndash; сказав організатор акції, учасник тероборони Києва Горейши Масуд
6 «Сьогодні ми тут, щоб сказати, що ми протестуємо проти військової допомоги Тегерана своїм партнерам в Росії. Всі люди, які зараз тут, це люди, які поїхали (з Ірану – РС). Вони могли жити у Європі, але вирішили жити тут, бо люблять Україну та будуть її підтримувати. Я впевнений, наше повідомлення почують у Ірані», – сказав організатор акції, учасник тероборони Києва Горейши Масуд
Учасники акції тримали&nbsp;&nbsp;у руках плакати, на яких зображені президент Росії разом з керівником Ірану Алі Хаменеї. Також Іранська діаспора в Україні підтримала протести, які нині відбуваються у Ірані. Загальнонаціональні протести, які охопили Іран, викликані смертю Махси Аміні 16 вересня. Аміні затримала іранська поліція моралі за нібито порушення у носінні хіджабу. Очевидці кажуть, що Аміні, яка походить з курдського регіону країни, побили під час ув&rsquo;язнення, але офіційною причиною смерті влада назвала &laquo;основні захворювання&raquo;
7 Учасники акції тримали  у руках плакати, на яких зображені президент Росії разом з керівником Ірану Алі Хаменеї. Також Іранська діаспора в Україні підтримала протести, які нині відбуваються у Ірані.

Загальнонаціональні протести, які охопили Іран, викликані смертю Махси Аміні 16 вересня. Аміні затримала іранська поліція моралі за нібито порушення у носінні хіджабу. Очевидці кажуть, що Аміні, яка походить з курдського регіону країни, побили під час ув’язнення, але офіційною причиною смерті влада назвала «основні захворювання»
На плакаті із підписом &laquo;Криваві коханці&raquo; зображено президента Росії Володимира Путіна та Верховного лідера Ірану Алі Хаменеї
8 На плакаті із підписом «Криваві коханці» зображено президента Росії Володимира Путіна та Верховного лідера Ірану Алі Хаменеї
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&laquo;Ми просимо Іран припинити цю допомогу (Росії &ndash; РС). Інший наш меседж:&nbsp; ми підтримуємо протести, які сьогодні проходять в Ірані. Там люди вийшли проти злочинного режиму, який там править із 1979 року. Цей режим вбиває свій народ всередині своєї країни та розв&rsquo;язує війни в різних країнах миру, як у Сирії, Ємені та інших&raquo;, &ndash; наголосив Мазіар Міан, представник іранської діаспори
10 «Ми просимо Іран припинити цю допомогу (Росії – РС). Інший наш меседж:  ми підтримуємо протести, які сьогодні проходять в Ірані. Там люди вийшли проти злочинного режиму, який там править із 1979 року. Цей режим вбиває свій народ всередині своєї країни та розв’язує війни в різних країнах миру, як у Сирії, Ємені та інших», – наголосив Мазіар Міан, представник іранської діаспори
В акції взяли участь кілька десятків людей
11 В акції взяли участь кілька десятків людей
26 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія використала у війні проти України вже 400 іранських безпілотників. З них було збито близько 60-70%
12 26 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія використала у війні проти України вже 400 іранських безпілотників. З них було збито близько 60-70%
Під час акції іранської діаспори у Києві. &nbsp;Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 28 жовтня мав&nbsp; телефонну розмову зі іранським очільником МЗС Хоссейном Аміром Абдоллахіаном. &laquo;Я вимагав від Ірану негайно припинити поставки зброї до Росії, яка використовується для вбивства мирних жителів і руйнування критичної інфраструктури в Україні&raquo;, &ndash; написав Кулеба у твітері. &nbsp;
13 Під час акції іранської діаспори у Києві.
 Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 28 жовтня мав  телефонну розмову зі іранським очільником МЗС Хоссейном Аміром Абдоллахіаном.
«Я вимагав від Ірану негайно припинити поставки зброї до Росії, яка використовується для вбивства мирних жителів і руйнування критичної інфраструктури в Україні», – написав Кулеба у твітері.
 
Боєць ЗСУ іранського походження вітається із представником єврейської громади на мітингу проти військової допомоги влади Ірану путінській Росії.&nbsp; Акцію організувала іранська діаспора України. Київ, 28 жовтня 2022 року
14 Боєць ЗСУ іранського походження вітається із представником єврейської громади на мітингу проти військової допомоги влади Ірану путінській Росії.  Акцію організувала іранська діаспора України. Київ, 28 жовтня 2022 року
Наприкінці вересня іранці вже провели мирну акцію під посольством своєї держави в Києві. Протестували проти передачі владою Ірану безпілотників Росії, які вона застосувала у війні з Україною
15 Наприкінці вересня іранці вже провели мирну акцію під посольством своєї держави в Києві. Протестували проти передачі владою Ірану безпілотників Росії, які вона застосувала у війні з Україною
За даними української військової розвідки, Росія використовує в Україні щонайменше два типи іранських БПЛА &ndash; безпілотники-камікадзе Shahid-136 та багатоцільові БПЛА Mohajer-6. Росіяни перефарбували БПЛА у кольори російської армії і назвали їх &laquo;Герань-2&raquo;. Загалом Росія замовила в Ірані близько 1700 безпілотників усіх типів
16 За даними української військової розвідки, Росія використовує в Україні щонайменше два типи іранських БПЛА – безпілотники-камікадзе Shahid-136 та багатоцільові БПЛА Mohajer-6. Росіяни перефарбували БПЛА у кольори російської армії і назвали їх «Герань-2». Загалом Росія замовила в Ірані близько 1700 безпілотників усіх типів
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Учасники акції скандували &laquo;Слава Україні&raquo;
18 Учасники акції скандували «Слава Україні»
Учасники акції не приховують, що вважають Путіна терористом і вимагають від влади Ірану припинити співпрацю із путінським режимом
19 Учасники акції не приховують, що вважають Путіна терористом і вимагають від влади Ірану припинити співпрацю із путінським режимом
Акція іранської діаспори у Києві проти військової співпраці Ірану із країною-агресором Росією.
20 Акція іранської діаспори у Києві проти військової співпраці Ірану із країною-агресором Росією.
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Сергій Нужненко

Репортажний фотограф. Фотокореспондент Радіо Свобода з 2016 року.

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