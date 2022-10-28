Представники іранської діаспори на Майдані Незалежності у Києві провели акцію протесту проти підтримки офіційною владою Ірану агресії Росії проти України. Учасники акції скандували «Слава Україні» і публічно засудили постачання Іраном дронів для російської армії, якими вона атакує українські міста, убиває цивільних та нищить життєво необхідну інфраструктуру.

Раніше Київ офіційно звинуватив Іран у постачанні Росії безпілотників. Іранського посла позбавили акредитації в Україні, МЗС України запропонувало владі країни розірвати з Іраном відносини. Іран заперечує продаж своїх боєприпасів Росії. Натомість, Ізраїль надав докази військової співпраці Ірану і Росії. США, Велика Британія і Франція винесли це питання на розгляд Радбезу ООН, чия резолюція забороняє Ірану продавати зброю.

Дрони-камікадзе, які завдають ударів по Україні, мають російське найменування «Герань-2», проте, на думку фахівців, вони є саме іранського, а не російського виробництва.

Із 10 жовтня Росія почала активно застосовувати іранські безпілотники для обстрілу енергетичних об’єктів в українському тилу, а також атак на міста. Переважну частину дронів українській системі ППО вдається збивати, проте деякі досягають цілей.

Крім того, представники іранської діаспори в Україні під час акції у Києві висловили підтримку протестів, які з 16 вересня тривають в Ірані через смерть Махси Аміні. Дівчину, за словами очевидців, побила іранська поліція моралі за нібито неправильне носіння хіджабу. Офіційною причиною смерті Аміні влада назвала «основні захворювання».

Як проходила акція – дивіться у репортажі.