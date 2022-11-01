В уряді РФ заявили про зростання товарообігу з Іраном на 36% за вісім місяців

Російський віцепрем’єр Олександр Новак за підсумками засідання російсько-іранської міжурядової комісії заявив, що Росія та Іран домовилися найближчим часом підписати угоду про зону вільної торгівлі з ЄАЕС (Євразійським економічним союзом).

За його словами, компанії з Росії та Ірану вже мають домовленості щодо спільних проєктів у галузі машинобудування, автомобілебудування, авіабудування. «Вже є спільні проєкти, домовленості між російськими та іранськими компаніями щодо організації необхідних спільних підприємств та постачання відповідних комплектуючих», – наводить його слова російське державне агентство ТАСС.

Товарообіг між країнами, за даними Новака, за вісім місяців 2022 року зріс на 36,4% – до 3,3 мільярда доларів.

Співпраця Росії й Ірану активізувалася після російського повномасштабного вторгнення в Україну. У цій війні, як заявили Україна та західні країни, Росія використовує дрони-камікадзе Shahed-136 іранського виробництва, які були задіяні, зокрема, під час масованих ударів по українських містах у жовтні.

В Ірані та Росії неодноразово заперечували інформацію про постачання дронів. 20 жовтня ЄС і Велика Британія запровадили санкції проти виробника дронів-камікадзе – компанії Shahed Aviation Industries – і трьох іранських військових чиновників.

За даними Washington Post, Іран також погодився таємно передати Росії балістичні ракети малої дальності класу «земля-земля» Fateh-110 і Zolfagha.

Видання Foreign Policy стверджувало, що Росія вербує на війну проти України членів елітного корпусу командос Національної армії Афганістану, які залишилися у країні після захоплення влади талібами минулого року.

Вербувати їх допомагає Іран, випливає із слів колишнього капітана командос. За його даними, рекрутів переправляли з Афганістану до Ірану, а потім до Росії.