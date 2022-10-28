У центрі Києва протестували проти дій Ірану

Представники іранської діаспори в Україні вийшли на мирний протест в знак солідарності з народом України у Києві.



«Сьогодні ми тут, аби сказати, що ми протестуємо щодо військової допомоги Тегерана своїм партнерам в Росії. Всі люди, які зараз тут, це люди, які поїхали ( з Ірану – ред.). Вони могли жити у Європі, але вирішили жити тут, бо люблять Україну та будуть її підтримувати. Я впевнений, наше повідомлення почують у Ірані», – розповів організатор акції, учасник тероборони, Горейши Масуд.



Учасники акції тримали в руках плакати, на яких зображені президент Росії разом з лідером Ірану Алі Хаменеї. Також іранська діаспора в Україні підтримала протести, які нині відбуваються у Ірані.



«Ми просимо Іран припинити цю допомогу (Росії – ред). Інший меседж – ми підтримуємо протести, які сьогодні проходять в Ірані. Там люди вийшли проти злочинного режиму, який там править з 1979 року. Цей режим вбиває свій народ всередині своєї країни та розв’язує війни в різних країнах, таких як у Сирії, Ємені та інших», – наголосив Мазіар Міан, представник іранської діаспори.



Після чергових атак дронами-камікадзе 17 жовтня біля посольства Ірану у Києві відбулася акція протесту Stop terror, під час якої люди вимагали припинити продаж Росії дронів-камікадзе «Shahed-136» іранського виробництва.

Київ офіційно звинуватив Іран у постачанні Росії безпілотників. Іранського посла позбавили акредитації в Україні, МЗС України запропонувало владі країни розірвати з Іраном відносини. Іран заперечує продаж своїх боєприпасів Росії.

Дрони-камікадзе, які завдають ударів по Україні, мають російське найменування «Герань-2», проте, на думку фахівців, є виробами саме іранського, а не російського виробництва.

Безпілотники активно використовуються останніми тижнями, головним чином проти об’єктів в українському тилу, зокрема пов’язаних з енергетикою. Частину дронів українській системі ППО вдається збити, проте деякі досягають цілей і завдають значної шкоди і призводять до жертв.

За даними західних ЗМІ, Росія домовилася про придбання в Ірану не лише дронів, але і ракет.