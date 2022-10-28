Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Суспільство

Загалом в Україні збили понад 300 дронів-камікадзе – речник Повітряних сил

Частини іранського безпілотника-смертника Shahed-136, що були знайдені після удару РФ у Харкові, 6 жовтня 2022 року. Росія перейменувала цю іранську зброю в «Герань-2»

Від початку застосування Росією дронів-камікадзе в Україні Сили оборони збили понад 300 таких безпілотників. Про це повідомив речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат на брифінгу в медіацентрі «Укрінформ» 28 жовтня.

«На сьогодні, з 13 вересня, коли перший дрон-камікадзе був збитий на Харківщині, сили оборони збили понад 300 таких безпілотників», – заявив він.

Ігнат додав, що Росія запускає такі дрони хвилями, виснажуючи протиповітряну оборону України. Водночас українське командування наразі відзначає зменшення використання дронів-камікадзе. Невідомо, скільки цих пристроїв російська армія наразі має в своєму розпорядженні.

Читайте також: Для виробництва дронів Mohajer-6 використовують компоненти побутового призначення – ГУР

Раніше Київ офіційно звинуватив Іран у постачанні Росії безпілотників. Іранського посла позбавили акредитації в Україні, МЗС України запропонувало владі країни розірвати з Іраном відносини. Іран заперечує продаж своїх боєприпасів Росії.

Дрони-камікадзе, які завдають ударів по Україні, мають російське найменування «Герань-2», проте, на думку фахівців, є виробами саме іранського, а не російського виробництва.

Безпілотники активно використовуються останніми тижнями, головним чином проти об’єктів в українському тилу, зокрема пов’язаних з енергетикою. Частину дронів українській системі ППО вдається збити, проте деякі досягають цілей і завдають значної шкоди і призводять до жертв.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG