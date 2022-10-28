Загалом в Україні збили понад 300 дронів-камікадзе – речник Повітряних сил

Від початку застосування Росією дронів-камікадзе в Україні Сили оборони збили понад 300 таких безпілотників. Про це повідомив речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат на брифінгу в медіацентрі «Укрінформ» 28 жовтня.

«На сьогодні, з 13 вересня, коли перший дрон-камікадзе був збитий на Харківщині, сили оборони збили понад 300 таких безпілотників», – заявив він.

Ігнат додав, що Росія запускає такі дрони хвилями, виснажуючи протиповітряну оборону України. Водночас українське командування наразі відзначає зменшення використання дронів-камікадзе. Невідомо, скільки цих пристроїв російська армія наразі має в своєму розпорядженні.

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Раніше Київ офіційно звинуватив Іран у постачанні Росії безпілотників. Іранського посла позбавили акредитації в Україні, МЗС України запропонувало владі країни розірвати з Іраном відносини. Іран заперечує продаж своїх боєприпасів Росії.

Дрони-камікадзе, які завдають ударів по Україні, мають російське найменування «Герань-2», проте, на думку фахівців, є виробами саме іранського, а не російського виробництва.

Безпілотники активно використовуються останніми тижнями, головним чином проти об’єктів в українському тилу, зокрема пов’язаних з енергетикою. Частину дронів українській системі ППО вдається збити, проте деякі досягають цілей і завдають значної шкоди і призводять до жертв.