На Київщині досі працюють над «стабілізацією ситуації» після нічних атак РФ – влада

У Київській області застосовуються обмеження постачання електроенергії. Вимкнення можуть тривати довше, ніж 4 години, повідомляє голова ОВА Олексій Кулеба.

«Це необхідно, щоб подолати наслідки нічної атаки країни-терориста.Усі служби працюють над відновленням та стабілізацією ситуації», – пояснив він у телеграмі.

У ніч на 27 жовтня російські війська знову атакували об’єкти енергетичної інфраструктури. Як повідомили в «ДТЕК Київські енергомережі», внаслідок цього в Києві та області виник дефіцит потужності в розмірі 30% споживання. Щоб не допустити повного знеструмлення столиці та центральних регіонів України, було запроваджено екстрені обмеження.

Влада Київщини попередила про можливе екстрене вимкнення електрики на невизначений термін.

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Останнім часом російські війська посилили обстріли об’єктів енергетичної інфраструктури України. Для атак вони використовують крилаті ракети, ракети протиповітряної оборони «земля-земля» та надані Іраном дрони-камікадзе Shahed-136.

Російський президент Володимир Путін 10 жовтня підтвердив завдання Росією масованих ударів по Україні, зокрема по об’єктах енергетики. При цьому він пригрозив новими атаками «у разі продовження спроб проведення на російській території терактів». Після того російські атаки по українських об'єктах інфраструктури неодноразово повторювалися.