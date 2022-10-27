У Київській ОВА закликали готуватися до екстрених вимкнень електрики на невизначений термін

У Київській області можливе екстрене вимкнення електрики на невизначений термін через пошкодження енергооб’єктів російськими військами у ніч на 27 жовтня, повідомив голова обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

За його словами, руйнування і пошкодження – серйозні.

«Сьогодні вночі ворог пошкодив об’єкти енергетичної інфраструктури нашої області. Виведено з ладу низку критичних об’єктів. Потрібно готуватися до екстрених відключень електрики на невизначений термін. Фахівці вживають необхідних заходів для ліквідації наслідків обстрілу. Усі працюють на своїх місцях в режимі нон-стоп», – написав Кулеба у телеграмі.

Він також закликав помірно споживати електроенергію, особливо в пікові години.

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Останнім часом російські війська посилили обстріли об’єктів енергетичної інфраструктури України. Для атак вони використовують крилаті ракети, ракети протиповітряної оборони «земля-земля» та надані Іраном дрони-камікадзе Shahed-136. Як повідомив 18 жовтня президент України Володимир Зеленський, з 10 жовтня 30% українських електростанцій було зруйновано, що спричинило масові вимкнення електроенергії по всій країні.

24 жовтня пресслужба Офісу генпрокурора повідомила, що з початку повномасштабного вторгнення російські військові здійснили 85 атак на об’єкти електроенергетики, з них 51 – у жовтні.

Російський президент Володимир Путін 10 жовтня підтвердив завдання Росією масованих ударів по Україні, зокрема по об’єктах енергетики. При цьому він пригрозив новими атаками «у разі продовження спроб проведення на російській території терактів».