В «Укренерго» повідомили про підготовку «справедливих» графіків відключень електрики

Голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький повідомив про підготовку «справедливих» графіків відключень електрики.

«Ми бачимо в режимі реального часу результати економії. Навіть декілька відсотків економії енергії по всій енергосистемі допомагає нам її збалансувати. Тому заклики економити не були марними, ми дуже вдячні. Закликаємо українців не залишати цю важливу звичку. На жаль, зараз в енергосистемі часто спостерігається дефіцит потужності і ми змушені обмежувати електроспоживання, вводячи графіки аварійних відключень. Ми знаємо, що ці графіки вже стали предметом обговорення. В деяких регіонах, на жаль, вони є нерівномірними – деякі споживачі мають доступ до електрики постійно, а деякі мають постійні відключення. Цього тижня ми дуже активно працюємо з обленерго, місцевими адміністраціями, ОП для того, щоб зробити ці графіки більш рівномірними і справедливо розподілити відключення», – сказав він в ефірі національного телемарафону.



Кудрицький знову повторив, що Україну чекає «надскладний» осінньо-зимовий період.



«Готуємося до всіх сценаріїв, маємо бути готовими до найгіршого. Виходячи з нинішньої ситуації, не можна говорити про те, що може не бути електроенергії протягом декількох тижнів. Хоча ми не знаємо, наскільки інтенсивними будуть наступні атаки ворога на нашу енергетичну інфраструктуру», – додав голова правління НЕК «Укренерго».

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Останнім часом російські війська посилили обстріли об’єктів енергетичної інфраструктури України. Для атак вони використовують крилаті ракети, ракети протиповітряної оборони «земля-земля» та надані Іраном дрони-камікадзе Shahed-136. Як повідомив 18 жовтня президент України Володимир Зеленський, з 10 жовтня 30% українських електростанцій було зруйновано, що спричинило масові вимкнення електроенергії по всій країні.

Російський президент Володимир Путін 10 жовтня підтвердив завдання Росією масованих ударів по Україні, зокрема по об’єктах енергетики. При цьому він пригрозив новими атаками «у разі продовження спроб проведення на російській території терактів».