Це стосується всіх. Зеленський закликав українців до «свідомого споживання» електроенергії

Президент України Володимир Зеленський закликав українців до «свідомого споживання» електроенергії.



«Ми всі маємо пам’ятати одне: нам потрібна перемога над Росією і в енергетичній сфері. Щоб не робив ворог, наше завдання – ламати його плани й захищати Україну. І це не просто чиєсь завдання, це стосується не лише енергетиків чи когось іншого. Зараз потрібне свідоме споживання енергії всіма українцями. Оберіть, будь ласка, кожен свою схему обмеження споживання електрики, поки в загальній енергосистемі є дефіцит», – заявив він у своєму відеозверненні.

Зеленський також повідомив про проведення сьогодні великої наради щодо ситуації в енергетиці – у ній взяли участь урядовці, Офіс президента, енергетичні компанії, ДСНС. За його словами, обговорювалося відновлення пошкоджених об’єктів, захист генерації, забезпечення доступу людей до електроенергії.

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Останнім часом російські війська посилили обстріли об’єктів енергетичної інфраструктури України. Для атак вони використовують крилаті ракети, ракети протиповітряної оборони «земля-земля» та надані Іраном дрони-камікадзе Shahed-136. Як повідомив 18 жовтня президент України Володимир Зеленський, з 10 жовтня 30% українських електростанцій було зруйновано, що спричинило масові вимкнення електроенергії по всій країні.

Російський президент Володимир Путін 10 жовтня підтвердив завдання Росією масованих ударів по Україні, зокрема по об’єктах енергетики. При цьому він пригрозив новими атаками «у разі продовження спроб проведення на російській території терактів».