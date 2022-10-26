Російські війська завдали удару по Київщині, триває ліквідація пожежі – ОВА

Одна з громад Київської області зазнала російського удару, повідомив голова обласної військової адміністрації Олексій Кулеба вночі проти 27 жовтня.

«Ворог наніс удар по одній із громад області. Усі служби на місці. Йде ліквідація пожежі. Попередньо жертв та постраждалих немає», – написав він у своїх соцмережах.

Кулеба вказав на те, що повітряна тривога в області триває, і закликав жителів залишатися в укриттях.

Раніше голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив про збиття кількох дронів-камікадзе, але додав, що «частина ще летить» на північ.