Російські війська обстріляли околиці Запоріжжя – міськрада

Російські війська обстріляли околиці та передмістя Запоріжжя, повідомив секретар міської ради Анатолій Куртєв на початку доби 27 жовтня.

«Від ворожих обстрілів постраждали околиці Запоріжжя та передмістя. Є інформація про виникнення пожежі», – написав він у своєму Телеграмі.

За даними Куртєва, наразі об’єкти інфраструктури залишаються без електропостачання, у деяких будівлях вилетіли шибки.

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Даних про постраждалих він не наводить. У Запорізькій області триває повітряна тривога.

Напередодні через нічні обстріли Запоріжжя двоє людей загинули і одна людина була поранена.