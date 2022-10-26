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Російські війська обстріляли околиці Запоріжжя – міськрада

Наслідки ракетного удару по Запоріжжю, 6 жовтня 2022 року (ілюстраційне фото)

Російські війська обстріляли околиці та передмістя Запоріжжя, повідомив секретар міської ради Анатолій Куртєв на початку доби 27 жовтня.

«Від ворожих обстрілів постраждали околиці Запоріжжя та передмістя. Є інформація про виникнення пожежі», – написав він у своєму Телеграмі.

За даними Куртєва, наразі об’єкти інфраструктури залишаються без електропостачання, у деяких будівлях вилетіли шибки.

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Даних про постраждалих він не наводить. У Запорізькій області триває повітряна тривога.

Напередодні через нічні обстріли Запоріжжя двоє людей загинули і одна людина була поранена.

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