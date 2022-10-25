Оріхів на Запоріжжі зруйнований обстрілами на 70 відсотків – влада міста

Місто Оріхів Запорізької області через постійні обстріли російської армії зруйноване на 70 відсотків, повідомила заступниця міського голови Світлана Мандрич у коментарі проєкту Радіо Свобода «Новини Приазов’я». Вона розповіла, що місто перебуває під обстрілами і вдень, і вночі.

«На сьогодні – близько двох тисяч офіційно зареєстрованих руйнувань, але дивлячись так своїм оком, – це десь приблизно 70% міста зруйновано. Дуже багато останній час горить будинків, тому що нас бомблять і фосфорними бомбами, і будинки просто згорають дотла.Через щільність обстрілів дуже багато будинків горить, і їх неможливо загасити», – розповіла Мандрич.

Вона зазначила, що місто можуть обстрілювати по 7-14 годин поспіль.

«Немає можливості навіть вийти з підвалів, де люди перебувають по 7-14 годин. У місті залишається близько двох тисяч населення, а по громаді десь дві тисячі сімсот. Це з селами Новопавлівка, Новоданилівка, Новоандріївка. Ті села, які залишаються неокупованими», – повідомила посадовиця.

За її словами, у зв’язку з постійними обстрілами, на сьогодні у місті порушена вся електромережа і зруйновані трансформатори, каже Мандрич. В Оріхові немає ані світла, ані води, ані газу.

Заступниця мера Оріхова стверджує, що з продуктами у місті проблем немає, а от лікарня зараз евакуйована.

Російські війська останні місяці посилили обстріли Запоріжжя. Від початку повномасштабного вторгнення РФ до України, за даними місцевої влади, станом на кінець вересня Запоріжжя зазнало понад 20 ракетних обстрілів, які спричинили жертви серед населення та руйнування різних об’єктів міста. Майже половина з цих ракетних обстрілів припало на останні два тижні вересня.

12 жовтня голова ОВА повідомив, що понад 70 цивільних жителів Запоріжжя загинули внаслідок російських обстрілів за останні два тижні.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.