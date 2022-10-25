«У підвалах і плачемо, і страждаємо». Як Оріхів на Запоріжжі живе під обстрілами

Чому місто Оріхів Запорізької області перебуває під постійними обстрілами російських військових? Як виживають місцеві жителі без електрики, води та газу? Яка частина житлових будинків вже зруйнована через обстріли та чи можна їх відновити, дізнавався проєкт Радіо Свобода «Новини Приазовʼя».

Російські війська регулярно обстрілюють Оріхів, що у Пологівському районі Запорізької області. 12 жовтня російські військові завдали рекордної кількості ударів по Оріхову. Протягом дня окупанти обстріляли місто 324 рази, повідомила заступниця міського голови Оріхова Світлана Мандрич. За її даними, внаслідок атаки девʼятеро жителів були поранені. Також пошкоджена інфраструктура міста.

За її даними, внаслідок атаки девʼятеро жителів були поранені. Також пошкоджена інфраструктура міста. Наступного дня, 13 жовтня, голова Запорізької ОВА Олександр Старух повідомив, що окупанти зруйнували житлові будинки вздовж центральної вулиці та у спальному мікрорайоні.

повідомив, що окупанти зруйнували житлові будинки вздовж центральної вулиці та у спальному мікрорайоні. 19 жовтня обстріл міста тривав майже сім годин, наголосив Старух. За його даними, внаслідок обстрілу Оріхова з реактивних систем залпового вогню вісім людей отримали поранення різного ступеня важкості, руйнувань зазнали приватні будинки, будівля міської ради та навчального закладу.

«Будинки згоряють вщент»

Заступниця міського голови Оріхова Світлана Мандрич у коментарі «Новинам Приазов’я» розповіла, що місто перебуває під обстрілами і вдень, і вночі.

«Буває, що нас обстрілюють по 7-14 годин поспіль. Немає можливості навіть вийти з підвалів, де люди перебувають по 7-14 годин. У місті залишається близько двох тисяч населення, а по громаді – десь 2700. Це з селами Новопавлівка, Новоданилівка, Новоандріївка. Ті села, які залишаються неокупованими», – повідомила посадовиця.

У зв’язку з постійними обстрілами на сьогодні у місті порушена вся електромережа та зруйновані трансформатори, каже Мандрич. В Оріхові немає ані світла, ані води, ані газу.

І С-300 прилітає, і літаки, і танки, і фугасні бомби, і фосфорні, дуже багато будинків згорілих на сьогодні

«Немає можливості працівникам РЕМу вийти на відновлення у зв’язку з тим, що постійні обстріли. Гатять з усього, з чого тільки можна. І С-300 прилітає, і літаки, і танки, і фугасні бомби, і фосфорні, дуже багато будинків згорілих на сьогодні. Тобто, ситуація важка. У зв’язку з тим, що немає світла, у нас немає можливості запустити воду, бо у нас централізоване водопостачання. На сьогодні у місті 28 поривів водомережі через «прильоти», порушена водна система», – зауважила Мандрич.

За словами заступниці мера Оріхова, з продуктами у місті проблем немає. Лікарня, яка працювала в місті, зараз евакуйована.

«Якщо виникають якісь проблеми, то ми допомагаємо людям через військових медиків, якщо є можливість. Якщо немає обстрілів, то викликаємо швидку допомогу. «Швидка» виїздить, але лише тоді, коли немає обстрілів. Надається допомога у місті Запоріжжі, тому ми допомагаємо людям дістатися до Запоріжжя. Телефони мої є майже у всіх мешканців. Поліція нам допомагає доставляти поранених і просто, якщо якісь хвороби», – розповіла посадовиця.

Мандрич зазначила, що близько 70% будівель міста вже зруйновані.

Багатоповерхівки зруйновані, є дуже багато влучень у дахи, прямі влучення у квартири

«Дуже багато останній час горить будинків, згорають вщент. Через щільність обстрілів їх неможливо загасити. Температура вогню така, ми виїжджали на один з будинків, навіть залізо плавиться, залишаються стіни. Багатоповерхівки зруйновані, є дуже багато влучень у дахи, прямі влучення у квартири. В суботу горіла багатоповерхівка, і шість квартир згоріли повністю», – зазначила посадовиця.

Вона також повідомила, що через постійні обстріли деякі гуманітарні програми призупинилися, серед них – постачання хліба. Але незабаром допомогу планують поновити. Заступниця мера Оріхова додала, що евакуація з міста триває.

Хто залишається під обстрілами?

Місцева жителька Марія Огієнко через постійні обстріли виїхала з міста кілька тижнів тому. Вона розповіла «Новинам Приазов’я», що деякі її родичі вирішили залишитися в Оріхові, попри небезпеку.

Коли збирали картоплю, прилетів осколок біля бабусиної ноги

«Вони залишилися в Оріхові, як тільки почалася війна. І як би ми не намагалися їм говорити, що потрібно виїжджати, ви бачите, яка зараз ситуація – це реально небезпечно, вони не хочуть. Їм дуже важко зрозуміти, як це – потрібно виїжджати з власного дому, чому вони мають його покидати. Вони там саджали картоплю, в один з днів, коли вони збирали картоплю, прилетів осколок біля бабусиної ноги, добре, що все обійшлося без жертв, без поранень», – поділилася жінка.

За спостереженнями місцевої жительки, внаслідок обстрілів у місті зруйновано багато житлових будинків.

«Це не лише в мене, це і в інших сім’ях, в когось дім згорів, а в когось вікна повилітали, в когось осколками могло побити будинок, в когось, дякуючи Богу, ще стоїть будинок і все добре. Дивлячись, в які райони вони б’ють», – каже жінка.

Вони б’ють по житлових будинках, багатоповерхівках, бомблять якісь приватні сектори, магазини

«Вони (російські військові – ред.) ж можуть бити як із «Градів», так і з авіації, буває вечорами фосфорні бомби скидають. Мені здається, що вони не можуть зайти в місто і через свою злість хочуть його просто розбомбити. Там же немає ніяких військових об’єктів, вони б’ють по житлових будинках, багатоповерхівках, бомблять якісь приватні сектори, магазини», – зазначила Огієнко.

Переселенка з Оріхова розповіла, що її квартира теж пошкоджена через обстріл з боку російських військових.

«Зранку касетними бомбами потрапило у двір, а ввечері потрапило на другий бік будинку, і з іншого боку будинку вікон немає. Також балкон пошкоджений, вікон взагалі немає. Дякуючи, що так, що не згоріло. Через те, що там понад тиждень такі обстріли, не дозволяють приїжджати в Оріхів і забивати (вікна – ред.), щоб люди не ризикували своїм життям. Це і волонтери, і потрібно зв’язуватися з мерією, вони також видають матеріали», – зазначила Огієнко.

За словами жінки, в Оріхові є фермери, зокрема її дідусь, які сіяли та збирали врожай. Але через війну та обстріли тепер цей процес ускладнився.

Бували випадки, коли збирали врожай і почалися дуже сильні обстріли, снаряди прилетіли прямо на поля та почалася пожежа

«Він не може, наприклад, посіяти чи зібрати врожай, коли йому захочеться. Для цього йому потрібен дозвіл військових. Також були випадки, коли сильні обстріли та прилітало на його поля, потрібно було викликати саперів, щоб вони продивилися ці поля, деякі снаряди не розривалися», – сказала жінка.

«Також бували випадки, коли збирали врожай і почалися дуже сильні обстріли, снаряди прилетіли прямо на поля та почалася пожежа. Він (дідусь – ред.) почав гасити, йому допомагали люди, які були з ним на полі, пізніше ще приїхали пожежники, але все одно якась частина врожаю згоріла. Дуже багато в Оріхівському районі фермерів, які і сіють, і збирають врожай», – додала Огієнко.

«На світла, ні газу, ні хліба»

Колишній депутат Оріхівської міської ради, волонтер Олександр Біллерис зазначив, що від обстрілів потерпають також і села, розташовані поруч із містом.

Ми бачимо руйнування міської інфраструктури, будинків, дитячих садочків, парків, де люди просто прогулювалися, магазинів

«Щодня ми бачимо руйнування міської інфраструктури, будинків, дитячих садочків, парків, де люди просто прогулювалися, магазинів. Де навіть немає жодних військових, навіть запаху військових немає. Ми сьогодні їздили до села Новоандріївка, воно розташоване на передку, ще ближче до «руських». На цей час там живе десь близько 50 людей», – повідомив ексдепутат.

За його словами, гуманітарну допомогу жителям Оріхова надає міська рада та волонтерські організації. Біллерис розповів також, як живуть люди в Оріхові, які вирішили там залишитися.

«Виживають вони. Готують на вогнищі. Там близько двох під’їздів можемо побачити складена цегла, там зараз допалає вже вогнище, буквально пів години тому хтось готував обід. Готують їсти не лише на себе, але і на друзів, домовляються, роблять чергування. Живуть також по підвалах», – повідомив чоловік.

«Новини Приазовʼя» поспілкувалися з деякими жителями Оріхова та навколишніх сіл, які розповіли про те, як живуть під постійними обстрілами та чому не виїжджають з регіону.

«Як можна жити під обстрілами? Звісно, жахливо. Тим паче дитина з нами, важко, дуже важко. Ми збираємося виїжджати. Також грошей немає. Куди їхати, кому ти потрібен? У мене в Нестерянці при бомбардуванні згоріла квартира, у квартирі документи згоріли. На цьому тижні маю отримати паспорт, і потім вже можна кудись далі рухатися», – поділився Ігор, який переїхав до Оріхова з села Нестерянки.

Ми вже три місяці не вилазимо з підвалу. Позавчора натопили пічку в хаті, одну ніч переночували

«Дуже тяжко, дуже тяжко. Ми вже три місяці не вилазимо з підвалу. Позавчора натопили пічку в хаті, одну ніч переночували. У хаті страшно, а у підвал поліземо – нам наче як нестрашно. Все перебито, весь Оріхів. Я раніше якось у місто їздила, не боялась, я зараз вже боюся. В мене зараз така паніка, тому що стріляють і стріляють, останнім часом стало все гірше і гірше. Дай їм Бог (росіянам – ред.), щоб вони спробували отак пожити у підвалах, як ми живемо – у підвалах і плачемо, і страждаємо», – поділилася жителька Оріхова Лідія.

Дехто залишається в місті через хворобу рідних.

«Куди виїжджати? Нікуди. В мене син хворий, нікуди мені виїжджати, і я оце сиджу відколи… Куди поїхати? У Роботівку, там у мене сестра живе, так не можу туди, бо там «руські». 45 років прожила в цій хаті. Проробила, проішачила, тепер 86 років – і на таке тобі горе. Жодної допомоги нам, в Запоріжжя виїжджають, так там гроші платять, а нам ні копійки. Оце тільки, що привезуть нам гуманітарку», – поскаржилась пенсіонерка Ганна.

Інші жителі розповідають про те, що тривалий час живуть без благ цивілізації.

Світла в березні не стало, газ зник у червні чи липні

«Ні газу, ні світла немає. Щоправда, дали лампочки, які від сонця заряджаються, і все. Світла в березні не стало, газ зник у червні чи липні, газ привозимо балонами. Виживаємо. Ось мали хліб привезти на тому тижні як гуманітарку, так ні. Один раз привезли на тижні та й все», – зауважила жителька села Новоандріївка, що біля Оріхова, Ганна.

«Складно, звісно: світла немає, газу немає. Ну, виживаємо. Будуємо у погребах буржуйки, ставимо туди, тому що нещодавно були такі прильоти у нас, що еге-гей. Якщо на твоїх очах хата вибухає – це страшно. Клубу немає, магазин розлетівся, школа розлетілася, дитячий садочок розлетівся, загалом складно. Що я можу сказати, тримаємося, Слава Україні!» – поділився житель Новоандріївки Віталій.

«Пенсії маленькі. А куди їхати? З чим? Скрізь однаково. То ми вже вдома. Ми були місяць у Запоріжжі у чоловікової сестри. Ми витримали місяць, більше не змогли. Приїхали, хай тут стукало, грюкало, але ми вдома. Живемо у підвалі, як приїхали із Запоріжжя. Оце 4 місяці 15 числа було, ми всього раз у кімнаті поспали. Тут (в підвалі – ред.) більш надійно, не так страшно, не так гучно», – зізналася жителька Новоандріївки Валентина.

«Ситуація критична»

Житель Оріхова, журналіст Ігор Гур’єв розповів, що через постійні обстріли місто і раніше було «в критичному стані». Але останнім часом ситуація загострилася ще більше.

«Зараз у місті тимчасово не працюють комунальні служби, розбомблений гуманітарний штаб, немає ні світла, ні газу, ні води. Люди виживають своїми силами. Дуже багато нових прильотів, буває в один сектор по 4 авіаудари за день», – зазначив журналіст.

«Такого раніше не було, було більше артилерії. Зараз почали використовувати важке озброєння й дуже активно. Поки я був у місті, було чути «прильот» «Граду», було в цей момент одночасно дві пожежі у багатоповерхівках. Тобто, дуже складна, скрутна ситуація і людей закликають екстрено евакуюватись з Оріхова», – додав Гурʼєв.

Комунальні служби зараз не мають можливості працювати у місті, запевнив він.

Немає жодної цілої школи, навчального закладу, дитсадків, взагалі нічого. Зараз багато пошкоджень в електромережах. Ситуація дуже критична

«Працює міська рада, є працівники ДСНС, але комунальні служби наразі ось в ці дні не працюють, «будівельний батальйон», який допомагав лагодити пошкоджені будинки, також не працює. Як каже заступниця міського голови Світлана Мандрич, зруйнована вся інфраструктура. Немає жодної цілої школи, навчального закладу, дитсадків, взагалі нічого. Зараз багато пошкоджень в електромережах. Тобто, ситуація дуже критична», – каже житель Оріхова.

Чоловік згадав, що перші обстріли міста почалися ще у березні. Він зазначив, що спочатку обстріли були точковими, а далі почали зростати. Кілька місяців вже сотні прильотів щодня, розповів журналіст. Він також пояснив, чому, на його думку, російські військові обстрілюють Оріхів.

«Це прямий шлях до Запоріжжя, з Оріхова виїжджаєш – година їзди трасою новою і ти вже в Запоріжжі. Оріхів розташований на низині. Я – не експерт, але Оріхів – дуже вигідне географічно місто. І також обстріли пов’язують з тим, що це спроба залякати. Це спроба змусити людей критикувати владу за те, що вона не йде на переговори, наприклад. Спроба зламати моральний дух, так би мовити», – вважає Гур’єв.