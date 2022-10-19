Російські війська сім годин обстрілювали Оріхів, 8 поранених – Старух

Російські війська обстріляли Оріхів на Запоріжжі з реактивних систем залпового вогню, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Старух 19 жовтня.

За його словами, вісім людей отримали поранення різного ступеню важкості, вони всі госпіталізовані.

«Обстріл тривав майже сім годин. Руйнувань зазнали приватні будинки, будівля міської ради, навчального закладу. Наразі в Оріхові відсутнє електро та водопостачання. Профільні служби вже працюють над відновленням мереж», – заявив Старух.

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Він додав, що місто Гуляйполе також зазнало удару ракет С-300. Пошкоджено місцеву школу, за попередніми даними, ніхто не постраждав.

Запоріжжя та область регулярно зазнають російських обстрілів.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію». Москва, попри численні докази, також заперечує свої атаки на цивільних в Україні.