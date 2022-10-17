Війська РФ вночі завдали ракетного удару по Запоріжжю – Старух

Російські війська вночі завдали ракетного удару по Запоріжжю, повідомив голова ОВА Олександр Старух.



«Вночі ворог здійснив ракетну атаку на обласний центр. На щастя, своєї мети окупант не досяг: руйнувань та постраждалих немає», – написав він у телеграмі.

За його словами, є ймовірність повторних атак.

Російські війська останніми тижнями посилили обстріли Запоріжжя. Від початку повномасштабного вторгнення РФ до України, за даними місцевої влади, станом на кінець вересня Запоріжжя зазнало понад 20 ракетних обстріли, які спричинили жертви серед населення та руйнування різних об’єктів міста. Майже половина з цих ракетних обстрілів припало на останні два тижні вересня.

12 жовтня голова ОВА повідомив, що понад 70 цивільних жителів Запоріжжя загинули внаслідок російських обстрілів за останні два тижні.