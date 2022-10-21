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Запоріжжя: кількість поранених через ракетний удар зросла до п’яти – міськрада

На території однієї зі шкіл, за словами секретаря міськради, лежить боєприпас, який не розірвався

Через ракетний обстріл Запоріжжя вранці 21 жовтня поранені п’ятеро людей, повідомив секретар міської ради Андрій Куртєв.

«На жаль, є п’ятеро постраждалих. Чотири людини перебувають у стані середньої тяжкості, їх госпіталізовано. Одна людина знаходиться на амбулаторному лікуванні», – заявив він.

Куртєв додав, що в будинку, в який поцілила ракета, було пошкоджено дроти провайдерів зв’язку та мережу газопостачання. Виникла пожежа, яку вже загасили.

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На території однієї зі шкіл, за словами секретаря міськради, лежить боєприпас, який не розірвався.

Про обстріл Запоріжжя ракетами С-300 повідомив раніше голова області Олександр Старух.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.

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Із 10 жовтня російські війська посилено завдають ударів по об’єктах критичної інфраструктури на всій території України. Внаслідок атак загинули десятки людей та зруйновано 30% українських електростанцій, повідомляє українська влада.

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