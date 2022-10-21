Запоріжжя: кількість поранених через ракетний удар зросла до п’яти – міськрада

Через ракетний обстріл Запоріжжя вранці 21 жовтня поранені п’ятеро людей, повідомив секретар міської ради Андрій Куртєв.

«На жаль, є п’ятеро постраждалих. Чотири людини перебувають у стані середньої тяжкості, їх госпіталізовано. Одна людина знаходиться на амбулаторному лікуванні», – заявив він.

Куртєв додав, що в будинку, в який поцілила ракета, було пошкоджено дроти провайдерів зв’язку та мережу газопостачання. Виникла пожежа, яку вже загасили.

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На території однієї зі шкіл, за словами секретаря міськради, лежить боєприпас, який не розірвався.

Про обстріл Запоріжжя ракетами С-300 повідомив раніше голова області Олександр Старух.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.