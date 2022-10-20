Росія завдала удару по території школи на Запоріжжі – Тимошенко

Російські війська завдали ракетного удару по території спеціалізованої школи в селищі Комишуваха в Запорізькій області, повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко вранці 20 жовтня.

«Російські терористи сьогодні зранку, близько 7:20, завдали ракетного удару по території дитячої спеціалізованої школи в селищі міського типу Комишуваха», – повідомив він.

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Дані про руйнування та жертв уточнюються, додав Тимошенко.

За даними Офісу генерального прокурора, російська агресія пошкодила 2 663 заклади освіти від початку повномасштабного вторгнення, 326 зруйнувала повністю.