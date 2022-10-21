Через ранковий удар по Харкову поранені 6 людей – Синєгубов

Російські війська вранці 21 жовтня вдарили ракетами по Харкову, влучивши в об’єкт промислової інфраструктури в Київському районі, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«На місці працюють усі екстрені служби. Попередньо, шестеро людей зазнали поранення. Інформація про руйнування та постраждалих уточнюється», – заявив очільник області.

Напередодні, за словами Синєгубова, російські війська обстрілювали Куп’янськ та Вовчанськ, а також населені пункти Куп’янського, Чугуївського, Харківського та Богодухівського районів.

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У Богодухівському районі госпіталізували 30-річного чоловіка з пораненням, у Куп’янському були поранені жінка й чоловік 56 і 58 років. Крім того, в Куп’янську по допомогу звернувся 55-річний місцевий, який отримав поранення за день до того.

Харків регулярно зазнає обстрілів з боку військ РФ. Як стверджує українська сторона, часто ці обстріли здійснюються ракетами С-300, випущеними з території Бєлгородської області Росії.

Москва, попри численні свідчення і докази, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.