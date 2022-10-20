Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

Катували на території РФ. У поліції Харківщини розповіли про систему залякування на окупованих територіях

Ексгумація тіл загиблих під Ізюмом, вересень 2022 року

Поліція Харківської області виявила 22 катівні на звільнених від російських військ територіях, повідомив Радіо Свобода начальник Головного управління Національної поліції у Харківській області Володимир Тимошко.

Місця, де російські військові піддавали тортурам затриманих, виявлені у Вовчанську, Ізюмі, Куп’янську, Шевченковому і Козачій Лопані.

«У деяких випадках вони вивозили наших людей на територію Російської Федерації, там катували, потім повертали в Україну, це у них є місце встановлене точно – Шебекіно. Це місце взагалі, де перебувають і наші військові, і поліцейські полонені, і там також вони катували людей. Декілька днів назад ми спільно з прокуратурою проводили слідчі дії, вилучили два тіла наших військовослужбовців, вони закатовані. Їх, ми точно знаємо, вивозили через Гоптівку в сторону Бєлгорода живими, а повернули тіла», – повідомив Тимошко.

За його словами, на окупованих територіях загарбники створили систему залякування: кожне захоплене місто було поділене на окремі сектори у кордонах кварталів чи навіть кількох вулиць, виходити за межі секторів було заборонено, порушники потрапляли на фільтрацію, їх ретельно перевіряли, «на підвал» саджали за найменшої підозри.

У кожній катівні, за словами голови поліції Харківщини, слідчі виявили сліди катувань струмом.

«У деяких катівнях пиляли зуби напилком, ми точно це знаємо за показами свідків. У туалет водили максимум один раз у день, годували тим, що самим було непотрібно. Утримували у приміщенні, не давали спати», – додав Тимошко.

За даними правоохоронців, через катівні пройшли також 15 рятувальників, які залишилися на окупованих територіях, щоб виконувати свої обов’язки – гасити пожежі, розбирати завали.

Виявленням та оглядом катівень, за даними прокурора Харківщини Олександра Фільчакова, зараз займаються 5 з 28 спільних мобільних слідчо-прокурорських груп.

Вже повідомлено про підозру чотирьом військовим РФ у справі про викрадення і катування трьох учасників АТО у Боровій Ізюмського району.

Після деокупації захоплених російськими військами територій, там були виявлені численні випадки убивств цивільних жителів. На багатьох тілах виявили сліди тортур.

Україна і представники Заходу вимагають притягнути Росію до відповідальності за воєнні злочини.

Кремль «категорично відкидає будь-які звинувачення у вбивствах цивільних», навіть попри те, що факти вбивств цивільних у період російської окупації були підтверджені супутниковими знімками.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG