Катували на території РФ. У поліції Харківщини розповіли про систему залякування на окупованих територіях

Поліція Харківської області виявила 22 катівні на звільнених від російських військ територіях, повідомив Радіо Свобода начальник Головного управління Національної поліції у Харківській області Володимир Тимошко.

Місця, де російські військові піддавали тортурам затриманих, виявлені у Вовчанську, Ізюмі, Куп’янську, Шевченковому і Козачій Лопані.

«У деяких випадках вони вивозили наших людей на територію Російської Федерації, там катували, потім повертали в Україну, це у них є місце встановлене точно – Шебекіно. Це місце взагалі, де перебувають і наші військові, і поліцейські полонені, і там також вони катували людей. Декілька днів назад ми спільно з прокуратурою проводили слідчі дії, вилучили два тіла наших військовослужбовців, вони закатовані. Їх, ми точно знаємо, вивозили через Гоптівку в сторону Бєлгорода живими, а повернули тіла», – повідомив Тимошко.

За його словами, на окупованих територіях загарбники створили систему залякування: кожне захоплене місто було поділене на окремі сектори у кордонах кварталів чи навіть кількох вулиць, виходити за межі секторів було заборонено, порушники потрапляли на фільтрацію, їх ретельно перевіряли, «на підвал» саджали за найменшої підозри.

У кожній катівні, за словами голови поліції Харківщини, слідчі виявили сліди катувань струмом.

«У деяких катівнях пиляли зуби напилком, ми точно це знаємо за показами свідків. У туалет водили максимум один раз у день, годували тим, що самим було непотрібно. Утримували у приміщенні, не давали спати», – додав Тимошко.

За даними правоохоронців, через катівні пройшли також 15 рятувальників, які залишилися на окупованих територіях, щоб виконувати свої обов’язки – гасити пожежі, розбирати завали.

Виявленням та оглядом катівень, за даними прокурора Харківщини Олександра Фільчакова, зараз займаються 5 з 28 спільних мобільних слідчо-прокурорських груп.

Вже повідомлено про підозру чотирьом військовим РФ у справі про викрадення і катування трьох учасників АТО у Боровій Ізюмського району.

Після деокупації захоплених російськими військами територій, там були виявлені численні випадки убивств цивільних жителів. На багатьох тілах виявили сліди тортур.

Україна і представники Заходу вимагають притягнути Росію до відповідальності за воєнні злочини.

Кремль «категорично відкидає будь-які звинувачення у вбивствах цивільних», навіть попри те, що факти вбивств цивільних у період російської окупації були підтверджені супутниковими знімками.