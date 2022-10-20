«Катівні, насильство, вбивства». Як російські військові переслідують українців в окупації

Чи продовжують російські військові переслідувати та катувати жителів окупованої частини півдня України? Про які нові випадки стало відомо нещодавно? Які злочини вчиняли окупанти на звільненій частині Херсонщини? Що про це розповідає влада та місцеві жителі, дізнавався проєкт Радіо Свобода «Новини Приазовʼя».

Російські військові продовжують викрадення та катування людей . Про це 11 жовтня у своєму телеграм-каналі написав мер Мелітополя Іван Федоров . За його словами, «жителі окупованих територій Запорізької області не йдуть на співпрацю з окупантами, тому вони продовжують викрадати та катувати людей, щоб примусити до взаємодії». Федоров зазначив, що за період окупації жертвами викрадень стали понад 700 жителів Мелітопольщини. Окупанти не звертають уваги ані на вік, ані на стать, ані на професію людей. Мер Мелітополя стверджує, що 10 жовтня, російські військові викрали Валерія Мартинюка , заступника генерального директора Запорізької АЕС із персоналу, щоб отримати дані співробітників станції. За кілька днів, 18 жовтня у МАГАТЕ повідомили, що Мартинюка відпустили.

. Про це 11 жовтня у своєму телеграм-каналі написав мер Мелітополя . За його словами, «жителі окупованих територій Запорізької області не йдуть на співпрацю з окупантами, тому вони продовжують викрадати та катувати людей, щоб примусити до взаємодії». Федоров зазначив, що за період окупації жертвами викрадень стали понад 700 жителів Мелітопольщини. Окупанти не звертають уваги ані на вік, ані на стать, ані на професію людей. Мер Мелітополя стверджує, що 10 жовтня, російські військові викрали , заступника генерального директора Запорізької АЕС із персоналу, щоб отримати дані співробітників станції. За кілька днів, 18 жовтня у МАГАТЕ повідомили, що Мартинюка відпустили. У Службі безпеки України 14 жовтня розповіли, що на звільнених територіях Херсонської області українські правоохоронці встановили численні факти вбивств і катувань місцевих жителів під час окупації регіону. У повідомленні СБУ сказано, що, використовуючи масові розстріли та тортури, російські окупанти намагалися залякати людей та змусити їх «здавати» місця перебування учасників руху спротиву на півдні України.

під час окупації регіону. У повідомленні СБУ сказано, що, використовуючи масові розстріли та тортури, російські окупанти намагалися залякати людей та змусити їх «здавати» місця перебування учасників руху спротиву на півдні України. Також СБУ встановила, що в селищі Велика Олександрівка на Херсонщині окупанти не дозволяли жителям ховати вбитих і закатованих родичів на цвинтарі. Для цього люди мали використовувати подвір’я власних домоволодінь. Крім того, задокументовано факт викрадення жительки селища, яку російські військові «звинуватили» у коригуванні артобстрілів по позиціях окупаційних угруповань.

«Тортури в сільському ліцеї»

Голова Новоолександрівської громади Бериславського району Херсонської області Олександр Левечко у коментарі «Новинам Приазов'я» розповів, що після деокупації населених пунктів громади українські правоохоронці знайшли катівню на території ліцею в селі Біляївка.

Сміття, бруд, все розкидане, все розвалене, приміщення було без вікон, одні двері були

«Була катівня на території Біляївського ліцею в селі Біляївка. «Орки» (російські віцськові – ред.) утримували місцевих жителів, а також жителів навколишніх сіл. Сміття, бруд, все розкидане, все розвалене, приміщення було без вікон, одні двері були. По катівні, по біляївській, також порушена кримінальна справа, СБУ веде кримінальне провадження», – розповів посадовець.



За його словами, інших місць для катування людей у громаді не було.

«На території нашої громади, бог милував, у нас не було багато таких випадків, у нас в принципі більш-менш пройшло спокійно, крім того, що у Біляївці була катівня. У випадках жителів, яких перевіряли, застосовували фізичну силу, також порушено кримінальну справу, повідомлено до правоохоронних органів. «Орки» (російські військові – ред.) робили обходи подвір’їв, перевіряли комп'ютери, мобільні телефони», – повідомив Левечко.

Журналіст із Херсона, головний редактор видання «Мост» Сергій Нікітенко, який нещодавно відвідав звільнену Новоолександрівську громаду, розповів, що йому вдалося дізнатися від місцевих жителів про злочини, які вчиняли російські військові стосовно цивільного населення.

Сина цієї жінки, росіяни викрали, возили з автоматом біля скроні по трасі та залякували

«Ми спілкувалися з бабусею хлопчика, якого вбили росіяни в селі Гаврилівка цієї громади ще в середині квітня. Вона нам розповіла історію, як вбили її онука росіяни, потім почали розповідати мешканцям, що це український снайпер вбив. Хоча на той час від лінії (фронту – ред.) село було вже далеко і ніякого снайпера там не могло бути. Після вбивства, його батька, сина цієї жінки, росіяни викрали, возили з автоматом біля скроні по трасі та залякували, казали, щоб він нічого не розповідав про це» , – згадав журналіст.



Нікітенко також поспілкувався з деякими жителями села Біляївка.

«Ми спілкувалися з жінкою, яка шукає чоловіка. Його у квітні викрали росіяни поміж інших чоловіків, вона каже, що точно цифри не знає, але декількох викрали, катували, її чоловік після цього зник. Вона думає, що його вбили, та досі шукає якусь інформацію про нього або його тіло. Фактично є така проблема. Вона казала, що зверталася до поліції, СБУ, але їй ніхто не може допомогти, тобто вона веде пошуки самостійно», – розповів редактор «Мосту».



Для місцевих жителів зараз важливо, аби були притягнуті до відповідальності ті, хто співпрацював з окупантами, – каже журналіст.

По селу продовжують ходити люди, які допомагали окупантам і це зараз точка напруження у цих населених пунктах

«Ті, у кого загинули родичі, кажуть, що по селу продовжують ходити люди, які допомагали окупантам і це зараз точка напруження у цих населених пунктах. В селі всі знають один про одного та вважають цих людей теж винуватцями того, що сталося з їх родичами. Але, щоб розповідали про участь оцих колаборантів у катуваннях чи викраденнях, такого ми не чули», – зазначив Нікітенко.

Головний спеціаліст з питань інформаційної політики Херсонської обласної прокуратури Анастасія Весіловська у коментарі «Новинам Приазов'я» розповіла, що у деокупованій частині регіону правоохоронці документують злочини, вчинені російськими військовими. Досудові розслідування тривають за фактами порушень законів і звичаїв війни.

«В ході відпрацювання території, правоохоронці отримують докази злочинів, які вчинялися представниками країни-агресора. За наслідками проведених допитів людей, які були свідками подій, вони перевіряють інформацію щодо організованих окупантами місць несвободи та катівень, де могли тримати людей в жахливих умовах, знущаючись з них», – повідомила Весіловська.

За її словами, робота прокурорів на деокупованій території орієнтована також на «виявлення, фіксування та забезпечення розслідувань злочинів, пов’язаних із сексуальним насильством, вчинених під час окупації».

Смерть за відмову робити концерт

Днями стало відомо, що у Херсоні окупанти вбили головного диригента Херсонського музично-драматичного театру Юрія Керпатенка . Про його загибель 14 жовтня розповіли в Міністерстві культури та інформаційної політики України.

. Про його загибель 14 жовтня розповіли в Міністерстві культури та інформаційної політики України. У повідомленні відомства зазначається, що митця застрелили у власному будинку після того, як він відмовився співпрацювати з окупантами. Юрій Керпатенко був головним диригентом камерного оркестру «Гілея». Він відкрито висловлював свою громадянську позицію та відмовився виїжджати з окупованого Херсону.

Як повідомляє сайт «Херсон.онлайн», до 1 жовтня, міжнародного дня музики, окупанти планували у філармонії зробити святковий концерт за участі оркестру «Гілея». За задумом окупантів, захід мав продемонструвати так зване «налагодження мирного життя» в Херсоні. Проте диригент оркестру Керпатенко категорично відмовився співпрацювати з окупантами, повідомили журналісти.

Херсонська обласна прокуратура 14 жовтня повідомила, що за фактом розстрілу диригента здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому через порушення законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством. За даними слідства, погрозами намагалися схилити чоловіка до співпраці. Загиблий перестав виходити на зв'язок із близькими у вересні цього року.

Режисерка з Херсону Владислава Белозоренко, яка особисто знала митця, у коментарі «Новинам Приазов'я» розповіла, що він завжди був готовий відстоювати свою точку зору.

Він завжди не боявся говорити та відстоювати свої інтереси

«Я пам’ятаю Юру, тому що він був завжди людиною, яка відстоює свої інтереси. Він керував оркестром в театрі, головним диригентом був. Оркестр – це його діти, це його люди, за яких він відповідає, яких він захищає та постійно на зборах він виступав, щось говорив. І я пам’ятаю, я завжди думала: «Так, зараз Юрій буде щось казати». І зараз я розумію, що він завжди не боявся говорити та відстоювати свої інтереси», – згадала Белозоренко.



Режисерка розповіла, яким пам'ятає диригента Керпатенка:

«У нас в театрі (Херсонський театр ім. М. Куліша – ред.) завжди перед виставою грав оркестр, це директор таку штуку придумав, вона була дуже крута. Я пам'ятаю, як зараз, заходжу в театр на вечірню виставу через центральний вхід і перша людина, яку я бачу – це Юра. Зліва, боком, бо він стоїть і керує оркестром, далі вже бачу музикантів і ти з усіма вітаєшся. Тобто, фактично, можна сказати, принаймні в моїй пам’яті, це дуже світлий спогад, що театр починався з Юри фізично».

Інформації про обставини вбивства митця дуже мало, зазначила його колега.

«Оскільки Юра жив сам, то нема, кому підтвердити щось конкретно. Я знаю інформацію, що 1 жовтня, на «День музики», який мав відбутися, я не знаю чи відбувся в Херсоні концерт, а Юра на той час був диригентом оркестру «Гілея» і до нього прийшли», – каже режисерка.

Є херсонські актори, які співпрацюють з російським колаборантами, їх мало, але ці люди є і вони до всіх приходять

«У нас є херсонські актори, які співпрацюють з російським колаборантами, їх мало, але ці люди є і вони до всіх приходять, якщо ти більш менш впливова в мистецтві людина. І, наскільки я знаю, до нього прийшли та дали директиву, що він має з хором, оркестром, виступати на святі. Я думаю, що Юра міг відмовитися, відкрито щось їм сказати», – припустила Белозоренко.



Режисерка також додала, що знає про низку інших випадків переслідувань жителів Херсонщини з боку російських окупантів.

«В селі, де живуть батьки, все жорстко звичайно, але люди, яких викрадали, їх повертали. Тобто вони налякані вже потім тікали, куди могли, але мені здається, що ми багато історій ще не знаємо. Так, я знаю у моєї однокласниці викрали маму, її не було більше 3-х тижнів. Це жахливо, ми з нею постійно спілкувались. Маму повернули, подруга виїхала з Херсона. Вони не хотіли виїжджати, залишати свій дім. Я запитала: «Як мама?» Вона написала: «Дуже погано». Тому власне так», – розповіла Белозоренко.

З огляду на бойові дії й окупацію Росією частини півдня України, редакція не може отримати офіційного підтвердження про озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити.

Повісили за проукраїнську позицію?

17 жовтня видання «Мост» повідомило, що в окупованому Скадовську біля будівлі суду знайшли повішеною місцеву жительку Тетяну Мудренко. За словами родичів загиблої, російські військові могли вбити жінку за її проукраїнську позицію, пише видання. В публікації зазначено, що Мудренко та її чоловіка підконтрольні окупантам так звані «поліцейські» затримали після вуличного конфлікту та «обшуку» в оселі подружжя.



За інформацією журналістів, конфлікт виник через те, що автомобіль, на якому їхало подружжя, зупинили та звинуватили чоловіка Тетяни в нібито «порушенні правил руху», відібрали у людей документи і хотіли «затримати». Але тоді представники окупантів не змогли цього зробити через втручання небайдужих городян, йдеться в матеріалі херсонських журналістів.



За даними видання, на цьому переслідування родини окупантами не припинилося. Ввечері того ж дня так звані «поліцейські» вдерлися до їхнього житла, обшукали його, а ще викрали автомобіль та два велосипеди. Після цього подружжя забрали у невідомому напрямку.

Міський голова Скадовська Олександр Яковлєв у коментарі «Новинам Приазов’я» підтвердив, що загибла жінка мала проукраїнську позицію. Але інформацію щодо обставин її смерті перевірити складно.

Випадків, коли затримували, а після людей знаходили мертвими, таких до десятка

«Цей випадок був, людина займала активну проукраїнську позицію. Хоча, можливо, там сильно ніде не показувала її, але напевно хтось таки сприяв тому, що на неї звернули увагу. Випадків, коли затримували, а після людей знаходили мертвими, таких до десятка. Є випадки, коли людей піддавали тортурам, били, затримували», – повідомив посадовець.

Мер Скадовська розповів, що йому відомо про понад 10 випадків, коли місцеві жителі зазнавали катувань від окупантів. У зоні ризику може бути будь-хто з містян, каже мер.

«Ті, хто не підтримують теперішню ситуацію, які не погоджуються з окупацією, які не хочуть жити за цими правилами, не сприймають те, що відбувається. Але в більшості, це військовослужбовці, їхні родини підпадають під пресинг або якісь люди, які відомі, чи знають щось, від яких окупанти намагаються чогось добитися. А так може будь-хто. Їхав там десь, не так подивився на когось чи їм здалося, що ти їх фотографуєш, або дані передаєш. Або просто хтось зі зрадників написав на тебе якусь скаргу, і ти вже можеш бути під їхньою увагою», – повідомив Яковлєв.

Міський голова зазначив, що у Скадовську залишилася приблизно третина жителів.

Багато з тих, хто залишився, не сприймають цю ситуацію та чекають повернення України, звільнення цих територій

«За свідченнями самих людей, залишилась третина в місті. Багато з тих, хто залишився, не сприймають цю ситуацію та чекають повернення України, звільнення цих територій і хочуть жити в Україні – настрій такий. Хоча, звісно, є якийсь відсоток, які брали участь в тому референдумі – агітували, самі активно ходили та з задоволенням голосували. Такі люди також, на жаль, є», – сказав посадовець.

«У РФ насилля заохочується»

Адвокат Юрій Білоус розповів, що злочини, які вчиняють російські військові на окупованих територіях України, «мають ознаки злочинів проти людяності і актів геноциду».

«Важливо тут, на мою думку, зрозуміти для всіх нас, що те, що відбувалось в Херсоні протягом 7-8 місяців, чи в Куп'янську, чи в Ізюмі, чи в Бучі з Ірпенем, може різнитися тільки у тому, скільки конкретно, якийсь населений пункт перебував в окупації», – зазначив він.

«Тобто, скільки росіяни встигли вчинити злочинів, заарештувати, затримати, депортувати людей, піддати тортурам, затримувати, перевозити та вчиняти інші воєнні злочини. Це відбувається тому, що такий світогляд у російських солдатів», – зауважив юрист.

Адвокат підкреслив, що дії деяких російських військових щодо жителів окупованих територій зумовлені впливом російської пропаганди.

«Я спілкувався з людьми, які перебували в окупації в абсолютно різних місцях і вони мали контакти з різними солдатами: різного віку, різних частин, походження, етносу і вони насправді дуже часто шукають «бандерівців», «націоналістів», «поганих людей» по підвалах, будівлях, квартирах – там, де вони знаходяться і мають на той момент фактичний контроль», – розповів Білоус.

Інших українців вони сприймають такими як вони, іншими росіянами по суті.

«Вони справді вірять в те, що тут є люди, яких треба знищити для того, щоб щось було краще. Усіх інших українців вони сприймають такими як вони, іншими росіянами по суті. Це і те, про що каже сам президент Путін, який у своїх промовах має неодноразові ознаки геноциду», – підкреслив адвокат.

За його словами, російські військові вчиняють однаково жорстокі дії як до затриманих чоловіків, так і до жінок.

Вони себе відчувають владою, це такий акт домінування над іншою людиною

«Молоді, здорові чоловіки, росіяни чітко розуміють, що ці люди створюють безпосередню загрозу їхнім збройним силам, тому звісно вони в зоні ризику. Проте, коли ми говоримо про знущання саме над жінками, над українками, ми маємо повернутись до основи – чому росіяни це роблять? Тому, що в їхніх головах така система координат і така поведінка є нормальною. Вони себе відчувають владою, це такий акт домінування над іншою людиною. Знущатися, примушувати співати пісні, бити, забирати, піддавати найдивнішим і найжорстокішим тортурам», – пояснив експерт.

До того ж жорстоке ставлення до українців заохочується російською владою, вважає адвокат.

«І красномовний жест в цьому це, наприклад, акт Путіна, яким він присвоїв якусь відзнаку тим частинам, які стояли в Бучі. Тобто така поведінка заохочується», – наголосив Білоус.