Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Суспільство

Катування російськими військовими людей в Ізюмі були «частиною їхньої політики» – HRW

Ексгумація тіл людей, які загинули під час російської окупації міста Ізюм на Харківщині. Україна, вересень 2022 року

Регулярні катування затриманих російськими військами та їхніми підрозділами під час окупації Ізюма на сході України були частиною «політики та плану» – такого висновку дійшли правозахисники організації Human Rights Watch (HRW) у звіті 19 жовтня.

«Російські війська та інші особи, які діяли під їхнім командуванням, регулярно катували затриманих під час шестимісячної окупації Ізюма», – констатувала HRW.

Автори звіту опитали понад 100 постраждалих, які розповіли, що їх катували електричним струмом, симуляцією утоплення, жорстоко били, погрожували зброєю та змушували залишатися в незручних позиціях протягом тривалого часу.

Читайте також: У Лимані ексгумували тіла п’ятьох вбитих дітей – МВС

Вцілілі колишні полонені визначили щонайменше сім місць в Ізюмі, у тому числі дві школи, де, за їхніми словами, російські військові їх утримували та знущалися.

За словами дослідниці HRW, насильство та жорстоке поводження в Ізюмі «не були випадковими інцидентами».

«Кілька жертв поділилися з нами достовірними розповідями про схожий досвід катувань під час допитів у закладах, підконтрольних російським військам та їхнім підлеглим, що вказує на те, що таке поводження було частиною політики та плану», — сказала Вілле.

Затриманих, яких викрадали з дому чи з громадських місць, утримували до 14 діб.

Читайте також: ЗСУ звільнили 1620 населених пунктів від початку російського вторгнення – Тимошенко

Усі затримані чоловіки сказали, що їх катували електричним струмом, били руками, прикладами, металевими трубами та іншими предметами, а затримана жінка розповіла HRW, що її били кулаками та погрожували зґвалтуванням.

«Наші висновки вказують на те, що російські війська вдавалися до жахливих порушень у багатьох районах, які вони окупували, і існує справжня стурбованість щодо подібних зловживань в інших районах, які вони продовжують контролювати», – додала представниця HRW.

Читайте також: Харківщина: у Козачій Лопані знайшли тіла ще двох людей зі слідами катувань

Згідно з висновками ООН, опублікованим 18 жовтня, російські сили відповідальні за «переважну більшість» порушень прав людини, включаючи воєнні злочини, у чотирьох регіонах України протягом перших тижнів війни.

У вересні голова Харківської обласної військової обласної адміністрації Олег Синєгубов повідомив про завершення ексгумації тіл в звільненому Ізюмі. За його словами, більшість тіл має ознаки насильницької смерті, а 30 – сліди катувань.

Саманта Пауер: Тортури і згвалтування – це не спонтанні спалахи жорстокості, а закономірність на окупованих Росією землях
Embed
Саманта Пауер: Тортури і згвалтування – це не спонтанні спалахи жорстокості, а закономірність на окупованих Росією землях

No media source currently available

0:00 0:03:38 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG