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Новини | Суспільство

ОВА: російські війська обстріляли Запоріжжя, троє людей поранені

Одна з ракет пошкодила будівлю школи

Російські війська вдарили по Запоріжжю ракетами С-300, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух вранці 21 жовтня.

«Руйнувань зазнали житловий будинок та об’єкти інфраструктури. За попередньою інформацією, загиблих немає. Є троє поранених. Дані уточнюються», – заявив він.

В житловому будинку удар пошкодив газову систему, спричинивши загоряння. На місці працюють профільні служби.

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«Також окупант поцілив в школу в одному з районів Запоріжжя. В навчальному закладі пошкоджено дах та вибито шибки. Ще були влучання в об’єкти інфраструктури та на відкриті території», – додав Старух.

Він закликав не підходити до частин боєприпасів, які можуть бути на території Запоріжжя, а також не торкатися їх, оскільки вони можуть бути небезпечні. В разі виявлення таких уламків голова області попросив викликати рятувальників.

Напередодні російські війська завдали ракетного удару по території спеціалізованої школи в селищі Комишуваха в Запорізькій області.

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