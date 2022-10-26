Через обстріли військ РФ на Запоріжжі двоє людей загинули і одна – поранена

У Запорізькій ОВА повідомили, що через нічні обстріли військами РФ на Запоріжжі двоє людей загинули і одна людина була поранена.

«Нічний Оріхів та село Преображенка поблизу. Окупант застосував реактивні системи залпового вогню з запалювальними боєприпасами. Внаслідок атаки виникли пожежі в багатоповерховому будинку в центрі міста та приватних будинках навколо. Горіло шість квартир. Загальна площа пожежі була понад 400 кв м. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Вже відомо, що двоє людей загинули та одна поранена в селі Преображенка. Місто Оріхів та села навколо майже щодня зазнають ворожих атак. Ворог системно знищує населений пункт», – повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

Він закликав жителів Оріхова евакуюватись в безпечні місця, поки така можливість є.

«За процес відповідає місцева влада, вона готова надати транспорт та прихисток», – додав посадовець.

Напередодні влада повідомляла, що Оріхів зруйнований обстрілами на 70 відсотків.

Російські війська останні місяці посилили обстріли Запоріжжя.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.