«Чую, летить». Ракетна атака на Дніпро: що кажуть очевидці

ДНІПРО – Увечері 25 жовтня жителі одного з лівобережних районів Дніпра здригнулися від вибуху: армія РФ атакувала ракетою мирне місто. Уламки впали на автозаправну станцію і та спалахнула. За уточненими даними рятувальників і правоохоронців, загинули двоє людей, зокрема вагітна жінка. Ще четверо – поранені, троє з них зараз – у тяжкому стані.

Радіо Свобода побувало на місці подій.

Уламки будівлі й обладнання АЗС, кілька згорілих майже вщент автівок, побиті фури, вирва. Так виглядає місце, куди впали осколки ракети на ранок 26 жовтня.

«Можна тільки здогадуватися, куди саме цілили» – очевидець

Станіслав Левченко живе неподалік і працює поблизу, на сусідній АЗС. В момент удару він був удома, якраз виходив на вулицю.

«Я якраз виходив на вулицю, було вже темно, дев’ята вечора, тривога. І буквально через хвилину ракета, чую, летить. Я їх впізнаю по звуку, це ж не перший ракетний удар по місту. Кілька коротких звуків: пух-пух-пух. Як крупнокаліберний кулемет – звуки. А тоді – сильний вибух. Я зрозумів, що це десь тут вдарило, але не думав, що так близько від моєї роботи. Зранку вийшов на зміну. А що робити? Страшно-нестрашно, треба працювати. Місяців з чотири тому був удар недалеко, в іншому місці. Можна тільки здогадуватися, куди саме цілили», – розповів він Радіо Свобода.

На місці подій вщент згоріли два автомобілі, ще кілька були понівечені. Водій Ігор – один із тих, чия фура постраждала від осколків. Під час атаки Ігор був у машині, збирався заночувати на АЗС.

«Зі мною все в порядку, а машина постраждала. Зсередини, ззовні, тент весь посічений уламками. Дуже страшно було», – сказав водій.

Загинули двоє: оператор автомийки й вагітна жінка

Представник управління ДСНС в Дніпропетровській області Олег Кушнірук на місці подій розповів журналістам, що через ракетний удар пошкоджені три будівлі комплексу АЗС. Була пожежа, за годину її ліквідували.

Пошкоджені будівлі АЗС, пальне в резервуарах вціліло, каже рятувальник.

«Наслідки удару – за моєю спиною. Після ракетного удару горів заправний комплекс, площа пожежі склала 300 квадратних метрів. На місці події було троє постраждалих та двоє загиблих. Складність гасіння пожежі була в тому, що треба було терміново евакуювати постраждалих людей з епіцентру і в цей же час подати стволи на гасіння пожежі, адже тут дуже багато пально-мастильних матеріалів. Резервуари з пальним не загорілися», – розповів Олег Кушнірук.

За даними рятувальників і поліції, на місці події загинули двоє людей. Один із них – оператор автомийки АЗС. Друга – вагітна жінка. Вона сиділа на пасажирському сидінні «Таврії», яку охопило вогнем. Водійкою цього авто була теж жінка. Жінки саме заправили машину й виїжжали з АЗС, коли стався вибух. Про другу жінку відомо, що вона в лікарні.

Загалом через вибух поранення отримали четверо людей – двоє жінок – 27 і 30 років – і двоє чоловіків – 26 та 28 років.

Усі вони ушпиталені. Стан трьох потерпілих оцінюють як тяжкий.

На місці працюють експерти, знайшли уламки ракети

Зараз на місці подій поліція документує наслідки ракетного удару й збирає докази.

Експерти вже знайшли уламки ракети. Якої – з’ясує слідство.

За попередніми даними, це могла бути крилата ракета класу «земля-повітря».

Рух частиною вулиці, де сталася надзвичайна подія, наразі перекрили в обидва напрямки.