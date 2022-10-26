«Чую, летить». Ракетна атака на Дніпро: що кажуть очевидці

ДНІПРО – Увечері 25 жовтня жителі одного з лівобережних районів Дніпра здригнулися від вибуху: армія РФ атакувала ракетою мирне місто. Уламки впали на автозаправну станцію і та спалахнула. За уточненими даними рятувальників і правоохоронців, загинули двоє людей, зокрема вагітна жінка. Ще четверо – поранені, троє з них зараз – у тяжкому стані.
Радіо Свобода побувало на місці подій.
Уламки будівлі й обладнання АЗС, кілька згорілих майже вщент автівок, побиті фури, вирва. Так виглядає місце, куди впали осколки ракети на ранок 26 жовтня.
«Можна тільки здогадуватися, куди саме цілили» – очевидець
Станіслав Левченко живе неподалік і працює поблизу, на сусідній АЗС. В момент удару він був удома, якраз виходив на вулицю.
«Я якраз виходив на вулицю, було вже темно, дев’ята вечора, тривога. І буквально через хвилину ракета, чую, летить. Я їх впізнаю по звуку, це ж не перший ракетний удар по місту. Кілька коротких звуків: пух-пух-пух. Як крупнокаліберний кулемет – звуки. А тоді – сильний вибух. Я зрозумів, що це десь тут вдарило, але не думав, що так близько від моєї роботи. Зранку вийшов на зміну. А що робити? Страшно-нестрашно, треба працювати. Місяців з чотири тому був удар недалеко, в іншому місці. Можна тільки здогадуватися, куди саме цілили», – розповів він Радіо Свобода.
На місці подій вщент згоріли два автомобілі, ще кілька були понівечені. Водій Ігор – один із тих, чия фура постраждала від осколків. Під час атаки Ігор був у машині, збирався заночувати на АЗС.
«Зі мною все в порядку, а машина постраждала. Зсередини, ззовні, тент весь посічений уламками. Дуже страшно було», – сказав водій.
Загинули двоє: оператор автомийки й вагітна жінка
Представник управління ДСНС в Дніпропетровській області Олег Кушнірук на місці подій розповів журналістам, що через ракетний удар пошкоджені три будівлі комплексу АЗС. Була пожежа, за годину її ліквідували.
Пошкоджені будівлі АЗС, пальне в резервуарах вціліло, каже рятувальник.
«Наслідки удару – за моєю спиною. Після ракетного удару горів заправний комплекс, площа пожежі склала 300 квадратних метрів. На місці події було троє постраждалих та двоє загиблих. Складність гасіння пожежі була в тому, що треба було терміново евакуювати постраждалих людей з епіцентру і в цей же час подати стволи на гасіння пожежі, адже тут дуже багато пально-мастильних матеріалів. Резервуари з пальним не загорілися», – розповів Олег Кушнірук.
За даними рятувальників і поліції, на місці події загинули двоє людей. Один із них – оператор автомийки АЗС. Друга – вагітна жінка. Вона сиділа на пасажирському сидінні «Таврії», яку охопило вогнем. Водійкою цього авто була теж жінка. Жінки саме заправили машину й виїжжали з АЗС, коли стався вибух. Про другу жінку відомо, що вона в лікарні.
Загалом через вибух поранення отримали четверо людей – двоє жінок – 27 і 30 років – і двоє чоловіків – 26 та 28 років.
Усі вони ушпиталені. Стан трьох потерпілих оцінюють як тяжкий.
На місці працюють експерти, знайшли уламки ракети
Зараз на місці подій поліція документує наслідки ракетного удару й збирає докази.
Експерти вже знайшли уламки ракети. Якої – з’ясує слідство.
За попередніми даними, це могла бути крилата ракета класу «земля-повітря».
Рух частиною вулиці, де сталася надзвичайна подія, наразі перекрили в обидва напрямки.
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацію», згодом – «захист Донбасу».
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури по всій території України.
На середину липня Україна оцінювала втрати Росії у війні в більш ніж 38 тисяч особового складу. Кремль не озвучує дані щодо загиблих під час вторгнення, але визнає, що втрати «значні». Наприкінці червня президент Зеленський оцінив співвідношення втрат України і Росії як один до п'яти.
Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей.
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».
Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були під російською окупацією.
Управління Верховного комісара ООН із прав людини станом на 2 жовтня верифікувало 6 114 випадків загибелі (щонайменше 390 дітей) і 9 132 випадки поранення цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабної війни, розпочатої Росією 24 лютого 2022 року. В ООН наголошують, що реальні цифри – значно вищі.
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