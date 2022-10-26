Над Дніпропетровщиною збили російську повітряну ціль, попередньо ракету – командування

Зенітні війська збили російську ракету над Дніпропетровською областю, повідомляє повітряне командування «Схід» увечері 26 жовтня.

«На Дніпропетровщині зенітний ракетний підрозділ знищив повітряну ціль, попередньо авіаційну керовану ракету Х-59» – йдеться в заяві.

Тим часом голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив про збиття кількох іранських дронів-камікадзе, які атакували з півдня.

«ЗСУ вже набили багато мопедів (поширена назва іранських БПЛА – ред.), але частина ще летить. Від Умані на північ/північний захід», – написав він.

Кім додав, що йдеться про підтверджену кількість дронів.

Раніше командування Повітряних сил повідомило про збиття російського вертольота Ка-52 у Бериславському районі Херсонщини.