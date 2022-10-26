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Над Дніпропетровщиною збили російську повітряну ціль, попередньо ракету – командування

Ракету збили військові зенітного підрозділу (ілюстраційне фото)

Зенітні війська збили російську ракету над Дніпропетровською областю, повідомляє повітряне командування «Схід» увечері 26 жовтня.

«На Дніпропетровщині зенітний ракетний підрозділ знищив повітряну ціль, попередньо авіаційну керовану ракету Х-59» – йдеться в заяві.

Тим часом голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив про збиття кількох іранських дронів-камікадзе, які атакували з півдня.

«ЗСУ вже набили багато мопедів (поширена назва іранських БПЛА – ред.), але частина ще летить. Від Умані на північ/північний захід», – написав він.

Кім додав, що йдеться про підтверджену кількість дронів.

Раніше командування Повітряних сил повідомило про збиття російського вертольота Ка-52 у Бериславському районі Херсонщини.

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