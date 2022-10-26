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Стан трьох поранених через ракетний удар у Дніпрі – стабільно тяжкий

Наслідки падіння ракети, Дніпро, 26 жовтня 2022 року

Стан трьох із чотирьох поранених через ракетний удар у Дніпрі ввечері 25 жовтня – стабільно тяжкий, вони в лікарні. Про це повідомив заступник директора департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олексій Григорук.

За його словами, це люди віком 26, 27 і 28 років. Двох із них уже прооперували, ще одного готують до операції.

«Тяжкі травми грудної порожнини, черевної порожнини, травми хребта з ушкодженням спинного мозку. Двом з них проведені оперативні втручання, стан всіх трьох – стабільно тяжкий. Загрози життю немає. Так розумію, що двом постраждалим не вдасться уникнути інвалідності», – сказав Олексій Григорук.

Четверта поранена, 30-річна жінка, перебуває на амбулаторному лікуванні, сказав він.

Загалом в епіцентрі пожежі на АЗС, яка сталася через падіння уламків ракети армії РФ у Дніпрі увечері 25 жовтня, опинилися шестеро цивільних людей. Двох врятувати не вдалося – вагітну жінку та працівника автозаправки. Четверо поранені.

Зруйнований комплекс АЗС, згоріло й пошкоджено кілька автомобілів. На місці працює поліція.

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