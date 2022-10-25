ОП: у Дніпрі уламки російських ракет впали на автозаправку, почалася пожежа

У Дніпрі через падіння уламків снаряду від російських ракет, які випустили по місту ввечері, зайнялася автозаправна станція, повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

«Дніпро. Зайнялася автозаправна станція БРСМ. Російські терористи запускали свої ракети по місту, але уламки снаряду впали на місцеву АЗС», – написав він у телеграмі.

Триває ліквідація пожежі.

Близько 21:00 на Дніпропетровщині було оголошено повітряну тривогу, згодом у соцмережах повідомили про звуки вибухів у Дніпрі.

За даними президента України Володимира Зеленського, за вісім місяців повномасштабної війни Росія застосувала майже 4,5 тисячі ракет проти України.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури.

Останнім часом російські війська посилили обстріли об’єктів енергетичної інфраструктури України. Ці обстріли завдають значної шкоди і призводять до жертв.

Для атак вони використовують крилаті ракети, ракети протиповітряної оборони «земля-земля» та надані Іраном дрони-камікадзе Shahed-136. Як повідомив 18 жовтня президент України Володимир Зеленський, з 10 жовтня 30% українських електростанцій було зруйновано, що спричинило масові вимкнення електроенергії по всій країні.

Російський президент Володимир Путін 10 жовтня підтвердив завдання Росією масованих ударів по Україні, зокрема по об’єктах енергетики. При цьому він пригрозив новими атаками «у разі продовження спроб проведення на російській території терактів».