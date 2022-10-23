Масована атака РФ: влада розповіла про ситуацію з електропостачанням на Волині та Хмельниччині

На Хмельниччині та Волині енергетикам вже вдалося майже повністю відновити електропостачання після масованого ракетного удару російських військ 22 жовтня, повідомляє пресслужба НЕК «Укренерго».

«Хмельницький район активно продовжує роботи щодо відновлення електропостачання. Без світла залишаються - 5,5 тис людей (менше 1% від всього населення району)», - повідомив у телеграмі голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій.

Водночас голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко розповів, що роботи ремонтних бригад «Волиньобленерго» тривали впродовж усієї ночі. За його словами, станом на 12.00 неділі 23 жовтня було відновлено подачу електроенергії 91 тисячі споживачів, наразі використовуються всі можливі схеми живлення.

«Частково без електропостачання залишаються міста Луцьк, Ковель, Луківська та Головненська територіальні громади Ковельського району. У деяких містах спостерігається знижений рівень напруги. Можлива почергова подача живленням деяким споживачам. Прошу усіх терпіння та розуміння ситуації. Відновлення мережі триває», - підсумував Погуляйко в телеграмі.

За інформацією «Укренерго» також продовжують роботи щодо відновлення енергопостачання в Рівненській та Черкаській. Зазначається, що 70 ремонтних бригад наразі ремонтують інфраструктуру після ракетних обстрілів.

У Рівному очікуються віялові відключення світла з 16 до 23 години в неділю, 23 жовтня. Тривалість залежить від зростання навантаження в області та окремих ділянках споживання, повідомив у телеграмі міський голова Олександр Третяк.

23 жовтня «Укренерго» змушене було також обмежити споживання електроенергії для жителів Києва, а також Чернігівської, Черкаської і Житомирської областей. Це необхідно, щоб уникнути перевантаження мереж в цих регіонах.

Вранці 22 жовтня у більшості областей України була оголошена повітряна тривога. Вибухи пролунали в Одесі, Хмельницькому, Рівному, Луцьку, Кропивницькому, Миколаєві. У результаті обстрілів, за даними влади, було пошкоджено критичну інфраструктуру, що вплинуло на водо- і електрозабезпечення низки регіонів.

В «Укренерго» заявили, що ракетна атака Росії на енергетичні об’єкти західних регіонів України за пошкодженням співставна з тією, до якої Москва вдалася 10-12 жовтня.

Останнім часом російські війська посилили обстріли об’єктів енергетичної інфраструктури України. Для атак вони використовують крилаті ракети, ракети протиповітряної оборони «земля-земля» та надані Іраном дрони-камікадзе Shahed-136. Як повідомив 18 жовтня президент України Володимир Зеленський, з 10 жовтня 30% українських електростанцій було зруйновано, що спричинило масові вимкнення електроенергії по всій країні.

Російський президент Володимир Путін 10 жовтня підтвердив завдання Росією масованих ударів по Україні, зокрема по об’єктах енергетики. При цьому він пригрозив новими атаками «у разі продовження спроб проведення на російській території терактів».

20 жовтня міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що з 10 жовтня Росія завдала близько 300 ударів по енергосистемі України. Він також наголосив, що за таких умов у разі нестачі економії електрики влада буде змушена примусово обмежувати електропостачання.