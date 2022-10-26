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У Дніпрі зросла кількість поранених від ракетного удару РФ, троє – у тяжкому стані – ОВА

Через удар у Дніпрі сталася пожежа на автозаправці, дві людини загинули

У Дніпрі до чотирьох зросла кількість поранених внаслідок ракетного обстрілу, здійсненого російськими військами ввечері 25 жовтня, повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

«Російська ракета, що прилетіла у Дніпро, убила двох людей. За уточненою інформацією, четверо - поранені. Це двоє жінок і двоє чоловіків. Усі у лікарні. Троє – важкі», – написав Резніченко у телеграмі вранці 26 жовтня.

Він також повідомив, що загарбники «знову били» по Нікопольщині.

«Російські окупаційні війська накрили вогнем з «Градів» Червоногригорівську громаду. Люди не постраждали. Є руйнування, понівечена лінія електропередач. Понад 600 родин лишилися без електрики. Аварійні бригади уже працюють», – додав голова ОВА.

Крім того, за його словами, військові з повітряного командування «Схід» збили дрон-камікадзе «Shashed-136» у небі над Нікопольщиною.

Близько 21:00 25 жовтня на Дніпропетровщині було оголошено повітряну тривогу, згодом у соцмережах повідомили про звуки вибухів у Дніпрі. Через удар сталася пожежа на автозаправці.

За даними президента України Володимира Зеленського, за вісім місяців повномасштабної війни Росія застосувала майже 4,5 тисячі ракет проти України.

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