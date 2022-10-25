У Дніпрі через російську атаку загинули щонайменше дві людини – мер

У Дніпрі через російську атаку загинули щонайменше дві людини, повідомив мер міста Борис Філатов.

«Наразі відомо, що загинуло мінімум дві цивільні особи: одна – в автомобілі, одна – на автомийці, що знаходиться поруч з АЗС», – написав він у телеграмі.

Близько 21:00 на Дніпропетровщині було оголошено повітряну тривогу, згодом у соцмережах повідомили про звуки вибухів у Дніпрі.

За даними заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенка, через падіння уламків снаряду від російських ракет, які випустили по місту ввечері, зайнялася автозаправна станція. Триває ліквідація пожежі.

Голова ОВА Валентин Резніченко уточнив, що ще три людини зазнали поранень через атаку.

«Росіяни убили у Дніпрі двох людей, ще трьох поранили. Такі попередні дані після вечірньої атаки на місто. Ворог поцілив в один з районів Дніпра. Через удар сталася пожежа на автозаправці», – написав він у телеграмі.

За даними президента України Володимира Зеленського, за вісім місяців повномасштабної війни Росія застосувала майже 4,5 тисячі ракет проти України.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури.

Останнім часом російські війська посилили обстріли об’єктів енергетичної інфраструктури України. Ці обстріли завдають значної шкоди і призводять до жертв.

Для атак вони використовують крилаті ракети, ракети протиповітряної оборони «земля-земля» та надані Іраном дрони-камікадзе Shahed-136. Як повідомив 18 жовтня президент України Володимир Зеленський, з 10 жовтня 30% українських електростанцій було зруйновано, що спричинило масові вимкнення електроенергії по всій країні.

Російський президент Володимир Путін 10 жовтня підтвердив завдання Росією масованих ударів по Україні, зокрема по об’єктах енергетики. При цьому він пригрозив новими атаками «у разі продовження спроб проведення на російській території терактів».