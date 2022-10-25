«Ми боремося  з терористами» – Зеленський про ракетний удар по Дніпру

Президент Володимир Зеленський прокоментував російський ракетний удар по Дніпру, внаслідок якого загинули двоє людей.

«Кожного дня ми боремося з терористами. Які вбивають мирних людей, обстрілюють міста, руйнують життя і долі українців», – заявив він.

Зеленський вказав на те, що серед загиблих внаслідок удару – вагітна жінка.

«Не пробачимо ніколи. Відплата буде справедливою і неминучою», – додав президент.

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Голова Офісу президента Андрій Єрмак назвав удар по Дніпру «черговим терактом».

«Боягузи та військові невдахи вбивають цивільних. Інші невдахи з ТікТоку закликають «спалювати» українців. Відповідальність за це буде максимально жорсткою», – прокоментував він.

Внаслідок удару по Дніпру увечері 26 жовтня сталася пожежа на автозаправній станції. Двоє людей загинули, ще троє отримали поранення.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною воєнною операцію». Москва, попри численні докази, також заперечує свої атаки на цивільних в Україні.