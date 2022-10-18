Сили ППО збили чотири російські ракети під час атаки на Дніпро – Резніченко

Українські військові збили чотири російські ракети під час атаки на Дніпро, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.



«Під час ворожої атаки на Дніпро наша ППО знищила 4 російські ракети. Дякуємо захисникам», – написав він у телеграмі.

Раніше сьогодні заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що про два «прильоти» в об’єкт енергетичної інфраструктури в Дніпрі. За даними місцевої влади, без електропостачання залишилися окремі райони Дніпра, Синельникового та Васильківки.

Окрім Дніпра, російські війська атакували Київ, Харків, Житомир та Миколаїв.

Як повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, російська авіація сьогодні вранці атакувала українські області і Київ з Ростовської області.

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Останнім часом російські війська посилили обстріли об’єктів енергетичної інфраструктури України. Для атак вони використовують крилаті ракети, ракети протиповітряної оборони «земля-земля» та надані Іраном дрони-камікадзе Shahed-136. Під час масованої російської атаки минулого тижня були пошкоджені 15 об’єктів критичної інфраструктури.

Російський президент Володимир Путін 10 жовтня підтвердив завдання Росією масованих ударів по Україні, зокрема по об’єктах енергетики. При цьому він пригрозив новими атаками «у разі продовження спроб проведення на російській території терактів».