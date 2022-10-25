Російські війська сповільнили удари по ​об’єктах в Україні. В ISW назвали можливу причину

Російські війська завдавали авіаційних, ракетних ударів і ударів безпілотниками по об’єктах в Україні значно повільніше, ніж у попередні дні, пише у своєму звіті, оприлюдненому в ніч на 25 жовтня, американський Інститут вивчення війни (ISW).

«24 жовтня Генштаб України повідомив, що російські війська завдали два ракетні і 28 авіаційних ударів, 23 жовтня українські війська збили 16 безпілотників Shahed-136. Повільніші темпи російських повітряних, ракетних і безпілотних ударів, можливо, відображають зменшення запасів ракет і безпілотних літальних апаратів й обмежену ефективність ударів для досягнення російських стратегічних військових цілей», – йдеться в повідомленні.

Дослідники також цитують слова очільника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова, який 24 жовтня в інтерв’ю «Українській правді» заявив, що «російські війська використали більшу частину свого арсеналу крилатих ракет і мають лише 13 відсотків довоєнних запасів «Іскандерів», 43 відсотки «Калібрів» і 45 відсотків довоєнних арсеналів Х-101 і Х-555, підтверджуючи попередні оцінки ISW про скорочення російських запасів високоточних боєприпасів».

«Буданов заявив, що скорочення запасів крилатих ракет у Росії змушує російську армію покладатися на іранські безпілотники, але іранські постачальники надсилають лише 300 безпілотників за кожну партію, а виробництво безпілотників займає багато часу», – додали в ISW.

Протягом останніх тижнів російські війська посилили обстріли об’єктів енергетичної інфраструктури України. Ці обстріли завдали значної шкоди і призвели до жертв. Для атак загарбники використовують крилаті ракети, ракети протиповітряної оборони «земля-земля» та надані Іраном дрони-камікадзе Shahed-136.

Як повідомив 18 жовтня президент України Володимир Зеленський, з 10 жовтня 30% українських електростанцій було зруйновано, що спричинило масові вимкнення електроенергії по всій країні.

Російський президент Володимир Путін 10 жовтня підтвердив завдання Росією масованих ударів по Україні, зокрема по об’єктах енергетики. При цьому він пригрозив новими атаками «у разі продовження спроб проведення на російській території терактів».

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що з 10 по 20 жовтня російськими обстрілами в 16 регіонах України пошкоджені понад 400 об’єктів, серед яких десятки енергетичних.