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Повітряні сили збили три іранських дрони над Україною увечері – командування

Ілюстраційне фото. Частини іранського безпілотника-смертника Shahed-136, що були знайдені після удару РФ у Харкові, 6 жовтня 2022 року. Росія перейменувала цю іранську зброю в «Герань-2»

Українські зенітники збили загалом три дрони-камікадзе Shahed-136 над півднем та східно-центральною частиною України, повідомляє командування Повітряних сил.

Зокрема, два російських безпілотники іранського виробництва збили зенітні ракетні бригади Повітряного командування «Південь» близько 21 години над Херсонською областю.

«На Дніпропетровщині близько 21:30 години збито ще один «Shahed-136» зенітним ракетним підрозділом Повітряного командування «Схід», – додає пресслужба Повітряних сил.

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Раніше Київ офіційно звинуватив Іран у постачанні Росії безпілотників. Іранського посла позбавили акредитації в Україні, МЗС України запропонувало владі країни розірвати з Іраном відносини. Іран заперечує продаж своїх боєприпасів Росії.

Дрони-камікадзе, які завдають ударів по Україні, мають російське найменування «Герань-2», проте, на думку фахівців, є виробами саме іранського, а не російського виробництва.

Безпілотники активно використовуються останніми тижнями, головним чином проти об’єктів в українському тилу, зокрема пов’язаних з енергетикою. Частину дронів українській системі ППО вдається збити, проте деякі досягають цілей і завдають значної шкоди і призводять до жертв.

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